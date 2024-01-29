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Во второй тур президентских выборов в Финляндии прошли Стубб и Хаависто

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander
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Во второй тур президентских выборов в Финляндии прошли кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии Александр Стубб и член партии «Зеленый союз» Пекка Хаависто. Об этом стало известно в ночь на 29 января после подсчета 100% голосов избирателей.

Минюст Финляндии сообщил на своем сайте о предварительных данных после подсчета 100% голосов. В ведомстве уточнили, что Стубб набрал 27,2% голосов, а Хаависто — 25,8%.

Явка составила 71,5%. В выборах приняли участие 3,25 млн из 4,24 млн человек.

Окончательные итоги первого тура выборов минюст страны утвердит 30 января. Второй тур пройдет 11 февраля. Досрочное голосование во втором туре состоится с 31 января по 6 февраля.

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28 января в Финляндии открылись избирательные участки на выборах президента. Всего по стране были открыты 900 избирательных участков.

До этого, 25 января, по результатам опроса выяснилось, что поддержка кандидата в президенты Финляндии и бывшего премьер-министра страны Александра Стубба снизилась в преддверии выборов, однако он по-прежнему занимает лидирующую позицию. Второе место в рейтинге занял бывший министр иностранных дел из партии «Зеленые» Пекка Хаависто. Замыкал тройку лидеров Юсси Халла-ахо.

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