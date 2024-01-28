В Финляндии открылись избирательные участки на выборах президента

Выборы президента Финляндии 28 января стартовали в республике. Прямое включение с голосования ведет портал Yle.

Всего по стране открыты 900 избирательных участков. Все они открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Отдать свой голос за кандидатов избиратели могут до 20:00 (21:00 мск).

Первые итоги вотирования будут опубликованы минюстом Финляндии сразу после закрытия участков.

В ходе досрочного голосования, проходившего с 17 по 23 января, свою позицию выразили рекордные 44,7% жителей старше 18 лет. Явка в досрочный период оказалась выше, чем когда-либо.

В гонке участвуют девять кандидатов: Ли Андерссон (Левый альянс), Олли Рен (кандидат от ассоциации избирателей), Гарри Харкимо («Лиике Найт»), Юсси Халла-ахо («Истинные финны»), Ютта Урпилайнен (социал-демократы), Мика Аалтола (от ассоциации избирателей), Александр Стубб (коалиция), Сари Эссайя («Христианские демократы») и Пекка Хаависто (кандидат ассоциации избирателей, которого поддерживают «зеленые»).

Ранее, 25 января, стало известно, что, по результатам опроса, поддержка кандидата в президенты Финляндии и бывшего премьер-министра страны Александра Стубба снизилась в преддверии выборов, однако он по-прежнему занимает лидирующую позицию. Второе место в рейтинге занял бывший министр иностранных дел из партии «Зеленые» Пекка Хаависто. Замыкает тройку лидеров Юсси Халла-ахо.