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ЭКОВАС не получало уведомления от трех стран Африки о выходе из сообщества

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Экономическое сообщество стран Западной Африки не получало формального уведомления от Буркина-Фасо, Нигера и Мали о выходе из объединения, сообщила 28 января комиссия ЭКОВАС в соцсети X (бывш. Twitter).

В сообщении комиссии уточняется, что ЭКОВАС ожидает уведомления о выходе трех стран из состава сообщества. Также объединение привержено поиску решения путем переговоров.

«Комиссия ЭКОВАС, как постановил руководящий орган глав государств и правительств, усердно работала с этими странами с целью восстановления конституционного порядка. Буркина-Фасо, Нигер и Мали остаются важными членами сообщества, а руководящий орган по-прежнему привержен поиску решения путем переговоров из этого политического тупика», — сказано в заявлении.

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Ранее в этот день Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС. В заявлении трех стран говорилось, что организация не смогла помочь государствам в «экзистенциальной борьбе с терроризмом».

В свою очередь, экономист Максим Чирков, комментируя выход трех стран из ЭКОВАС, отметил, что это говорит о серьезной потере влияния западных государств на континенте. По его словам, это повлияет на ситуацию в мировой экономике, однако больше всего пострадает Франция.

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