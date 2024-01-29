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Кто в мешке: кот на красной дорожке и Пересильд со специальным «Орлом»

Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Прошлая неделя запомнилась в светских кругах кинопремьерами. 22 января в «Художественном» показывали фильм «Присцилла: Элвис и я», по соседству в «Октябре» — сериал «Иные», а в мультиплексе на «Мосфильме» — «Панические атаки» Ивана Твердовского. На следующий день состоялся закрытый показ фильма «Мастер и Маргарита». На красной дорожке помимо звезд кино появился мейн-кун Кеша, сыгравший Бегемота. Одни картины зрителям и критикам только предстоит оценить, другие в конце недели нашли свои награды. 26 января в первом павильоне «Мосфильма» состоялось вручение премии «Золотой орел». «Известия» рассказывают о главных светских событиях прошлой недели.

Элвис, Присцилла и светская Москва

Старт череде светских раутов на прошлой неделе дала премьера одного из самых обсуждаемых фильмов последних дней «Присцилла: Элвис и я». Это драма режиссера Софии Копполы о взаимоотношениях короля рок-н-ролла и его единственной жены. Показ прошел в столичном кинотеатре «Художественный». Главные роли в картине исполнили звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди и актриса Кейли Спейни.

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Фильм — экранизация автобиографии Присциллы, написанной в соавторстве с Сандрой Хармон. Он был представлен в программах кинофестивалей в Венеции и Нью-Йорке, а Кейли Спейни получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале и номинацию на премию «Золотой глобус».

Михаил Тройник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Елизавета Шакира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Ксения Суркова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Алена Водонаева
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В числе первых зрителей были актеры Михаил Тройник, Лиза Шакира, Ксения Суркова, Андрей Максимов с супругой и многие другие. Гостей угощали игристым, а на прощание заботливо подарили им маски для лица.

Иные среди своих

Пока одна половина светской тусовки смотрела «Присциллу», другая отправилась знакомиться с экранизацией фэнтези «Иные» в кинотеатре «Октябрь», который находится неподалеку. По сюжету, молодой следователь берется за расследование странного взрыва в центре города, виновницей которого стала хрупкая девушка, обладающая суперспособностью. В этот момент о ней узнает могущественный иностранец, который ищет подобных себе одаренных уникумов по всей Европе.

Ирина Мартыненко
Ирина Мартыненко
Фото: пресс-служба «Кинопоиска»
Григорий Верник
Григорий Верник
Фото: пресс-служба «Кинопоиска»
Григорий Дудник
Григорий Дудник
Фото: пресс-служба «Кинопоиска»
Елена Войтович
Елена Войтович
Фото: пресс-служба «Кинопоиска»
Линда Лапиньш
Линда Лапиньш
Фото: пресс-служба «Кинопоиска»
Нино Нинидзе
Нино Нинидзе
Фото: пресс-служба «Кинопоиска»
Ольга Воронина
Ольга Воронина
Фото: пресс-служба «Кинопоиска»
Софья Аржаных
Софья Аржаных
Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

Гости вечера смогли увидеть костюмы, созданные специально для сериала: организаторы предусмотрели мини-выставку с манекенами. На дорожке тем временем наблюдалось обилие «хищного» дресс-кода — кожи и меха. Своим образом отличилась, например, ведущая актриса «Иных» Ирина Мартыненко, которая выбрала для премьеры черное мини и пышную короткую шубу рыжего оттенка. Девушка добавила в лук драмы, подведя нижнее веко темным карандашом.

Простой лонгслив и сумку на поясе выбрала Нино Нинидзе, а Ольга Воронина сделала акцент лишь на меховом воротнике, впрочем, повторяющем гамму остального наряда. Софья Аржаных показала стройную фигуру в полупрозрачном топе, не изменяя стилю Уэнсдей Аддамс.

Премьера фильма «Мастер и Маргарита»

На следующий день, 23 января, в «Октябре» кинотусовка собралась на другой громкой премьере — фильма «Мастер и Маргарита». Режиссером картины по мотивам знаменитого произведения Булгакова стал Михаил Локшин. Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Диль, влюбленных — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

мастер и маргарита
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Публики в этот вечер в стенах кинотеатра было много. Собрался каст картины, а также коллеги по цеху и представители других культурных сфер. Среди гостей были Елизавета Боярская, Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Александр Цыпкин, Сергей Минаев, Слава Копейкин, Лиза Моряк, Екатерина Вилкова, Владимир Мединский и многие другие. Был даже кот Бегемот, или, если быть точнее, мейн-кун по кличке Кеша, сыгравший этого персонажа.

Мастер и Маргарита
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Молодая кровь на «Винзаводе»

Во вторник, 23 января, арт-интеллигенция собралась на первом вечере вернисажей в центре современного искусства «Винзавод». Здесь открылось 10 новых выставок, а резиденты сделали ставку на коллективные проекты. Кое-где угощали алкоголем, а сам вечер начался с перформанса Аксаны Прутцковой «Арт-чаепитие».

Среди гостей были как галеристы и коллекционеры, так и художники — участники выставок: Слава Ерещук, Алексей Каллима, Анастасия Литвинова, Ольга Михальчук, Оля Пегова, Ксения Плотникова и Вика Рос. Были и те, кто дебютировал в светской хронике среди арт-интеллигенции — студентов и преподавателей программы «Иллюстрация» Universal University, которые тоже получили возможность показать свои работы.

винзавод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В поисках расслабленной атмосферы гости ходили в открытые студии «Винзавода», где DJ Антон Борисович ставил ретромузыку, а Василий Церетели разгуливал с китайскими коллегами. Немудрено — скоро у него состоится выставка с участием китайских авторов.

У нас в «Кубе»

Любование прекрасным продолжилось в четверг, 25 января, на арт-площадке Сube.Moscow в сердце Москвы. На –2-м этаже отеля Ritz Carlton свою экспозицию обновили 12 галерей. Арт-сливки столичного общества не упустили возможности посмотреть первый в 2024 году вечер вернисажей в Cube под бокальчик игристого.

Галерея «КультПроект» показала «Обретенный сад» — это пролог к выставке, которая этой весной отправится в Рим. Арт-директор «Выкса-фестиваля» и директор галереи «ГРАУНД Солянка» Катя Бочара стала куратором проекта PA Gallery «3+5» — это ретроспектива всего, что пространство сделало за последние пять лет своего существования. Посмотреть, чем радует современное искусство в 2024 году, пришло немало людей из арт-круга.

Елена Паршина
Елена Паршина
Фото: CUBE MOSCOW
Катя Бочавар
Катя Бочавар
Фото: CUBE MOSCOW
Милена Орлова
Милена Орлова
Фото: CUBE MOSCOW
Надежда Аванесова
Надежда Аванесова
Фото: CUBE MOSCOW
Рома Уваров
Рома Уваров
Фото: CUBE MOSCOW
Сабина Чагина
Сабина Чагина
Фото: CUBE MOSCOW
Юлия Большакова
Юлия Большакова
Фото: CUBE MOSCOW

Соосновательницы PA Gallery Елена Паршина и Надежда Аванесова выбрали для светского вечера контрастные наряды: Елена пришла в белом, Надежда — в черном. Главный редактор индустриального издания The Art Newspaper Милена Орлова тоже выбрала тотал-блэк, украсив его необычной сумкой в виде банки икры от бренда Pepfer. Дизайнер Рома Уваров, наоборот, примкнул к лагерю «за принт и цвет», как и арт-директор и руководитель направления Urban + Art на «Винзаводе» Сабина Чагина.

Премия «Золотой орел»

Завершала неделю церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». Она состоялась 26 января в первом павильоне «Мосфильма» и собрала весь свет индустрии. По красной ковровой дорожке прошли Филипп и Иван Янковские, Александр Олешко, Кристина Асмус, Юлия Пересильд в белом, словно свадебном, платье, Елена Лядова под руку с Владимиром Вдовиченковым, Алла Сигалова, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Анна Михалкова и многие другие.

Всего было представлено восемь основных номинаций и три специальные. О том, как прошла церемония награждения, — в галерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Нынешняя премия в области кинематографии «Золотой орел» стала уже 22-й по счету
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актриса Анна Снаткина и ее супруг телеведущий Виктор Васильев перед началом церемонии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Юлия Пересильд с дочерью Анной на ковровой дорожке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Заслуженная артистка России Анна Михалкова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Иван Янковский с супругой Дианой Пожарской
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Российский актер театра и кино Александр Олешко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и киноактер Никита Михалков вместе с супругой Татьяной
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Художественный руководитель Московского Губернского театра актер Сергей Безруков получил статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в телесериале «Бизон: Дело манекенщицы»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сергей Февралев победил в номинации «Лучшая работа художника-постановщика» за фильм «Хитровка. Знак четырех»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Генеральный директор Algous Studio Алексей Гусев забрал награду в номинации «Лучшие визуальные эффекты» за фильм «Снегирь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сергей Урсуляк получил статуэтку в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Праведник»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Продюсеры, сценаристы сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина получили награды в номинации «Лучший проект онлайн-платформы»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актеры Иван Янковский и Александр Яценко получили награды в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» — «Фишер»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Режиссер и продюсер Сергей Сельянов забрал награду в номинации «Лучший фильм» за кинокартину «Снегирь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актриса Юлия Пересильд была удостоена специальной награды «Первой актрисе-космонавту» за главную роль в фильме «Вызов»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Картина «Праведник» боролась за главный приз с такими произведениями, как «1993», «Вызов», «По щучьему велению» и «Снегирь», но в итоге уступила лидерство последнему
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Режиссер Федор Кравчук, получивший награду в номинации «Лучший короткометражный фильм» за картину «Шоссе Энтузиастов»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Картина «Праведник» была представлена в шести номинациях, но одержала победу только в двух
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Под конец мероприятия все победители поднялись на сцену, чтобы еще раз торжественно продемонстрировать свои награды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Главную награду получил фильм «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова. Иван Янковский и Александр Яценко удостоились «Орлов» как лучшие актеры онлайн-сериала. Яценко также победил в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за «Праведника». Выйдя к журналистам для фото, пошутил, что ему нужно сходить за третьей статуэткой. Сергею Безрукову вручили награду за лучшую мужскую роль на телевидении за роль майора Бессонова в «Бизоне». А Юлия Пересильд за «Вызов» получила специальный приз как первая актриса-космонавт.

Подробнее о всех победителях и о том, как прошла церемония, читайте в отдельном репортаже «Известий».

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