«Вызов» отклонен: «Снегирь» отобрал «Золотого орла» у космического хита

«Снегирь» и «Праведник» получили по четыре орла, Александр Яценко в личном зачете лидер этой церемонии —две статуэтки. А вот Иван Янковский получил свою пятую награду — у него собралась целая орлиная стая. У Анны Михалковой эта награда и вовсе шестая. Три из них она получила за роли в картинах Бориса Хлебникова. 26 января в Первом павильоне «Мосфильма» прошла церемония вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орел». Шоком стало отсутствие наград у фильма «Вызов». «Известия» побывали на киностудии и поздравили победителей.

Мужчины вперед

«Золотой Орел» — первое в 2024 году по-настоящему масштабное светское мероприятие, поэтому подход и у организаторов, и у гостей особый. Собираться в стенах «Мосфильма» первая публика начала за целых три часа до старта церемонии. Сначала журналисты, — чтобы занять лучшие места на красной ковровой дорожке в ожидании звезд кинематографа, которым в этот вечер предстоит узнать имена лучших в разных номинациях по версии Премии, а кому-то из них — уйти с заветным «Орлом».

Открывали дорожку мужчины. Первым появился Филипп Янковский, номинированный в категории «Лучший актер онлайн-сериала» за роль в «Черном облаке». Там конкуренцию ему составил собственный сын Иван Янковский («Фишер», «Плейлист волонтера») и актер Александр Яценко («Фишер»). С прессой Филипп общаться не стал. Попозировал фотографам в темно-зеленом пиджаке и в бабочке, и спешно скрылся в коридорах «Мосфильма» с игривой улыбкой. Янковский младший, который появился в сопровождении супруги Дианы Пожарской, напротив, несколько слов все же сказал. Признался, что болеть собирается за отца.

— Я борюсь сам против себя и против своего отца, — попытался он предвосхитить вопрос. — Я и этот сериал люблю, и тот, но больше всего я люблю сериал отца «Черное облако».

Столько представителей киноиндустрии в одном месте на светских мероприятиях в этом году еще не было. Татьяна Михалкова, не изменяя собственному стилю, появилась в черном платье и яркой меховой накидке. Янина Студилина выбрала для выхода элегантное серебристое платье в пол. Анна Снаткина — темное платье с эффектным вырезом на спине. Елена Лядова тоже появилась в темном платье в пол и собранными наверх волосами, а-ля Одри Хепберн, и под руку с Владимиром Вдовиченковым.

Заметно выделялась Юлия Пересильд, номинированная на награду за «Лучшую женскую роль» («Вызов»). Она предпочтение отдала белому цвету платья, словно свадебного. От микрофонов журналистов актриса технично уходила. Тем более помогал Михаил Троник. «Солнышко, мы идем?», — сказал он, когда Пересильд в очередной раз пытались окружить коллеги.

Среди гостей вечера были сценарист Андрей Золотарев, актеры Александра Урсуляк, Кристина Асмус, Алла Сигалова, Александр Олешко. Последний поделился впечатлениями от списка номинантов.

— Кино развивается, экспериментирует, провоцирует, думает, удивляет. Кино подтягивается, потому что конкурентоспособность повышается. Это здорово. Не было, например, в нашем десятилетии, когда мы выпускались из театральных вузов, такого количества возможностей для проявления творческого и заявки: «Вот я есть!» Я точно знаю, что есть новое поколение кинематографистов, они все разные, но из них вырастут, я уверен, настоящие мастера кино, — сказал Олешко «Известиям».

Ближе к началу церемонии появился на красной ковровой дорожке Игорь Твердохлебов — режиссер сериала «Библиотекарь», номинированного в категории «Лучший проект онлайн-платформы».

— Это просто что-то, невероятное! Я жду, я очень хочу выиграть (смеется). Мне нравятся оба проекта, которые с нами в номинации, но я болею за нашу команду, потому что столько сил вложено. Я очень хочу, чтобы мы победили, чтобы разделить радость с коллегами, которые вложили душу в эту историю, хочется выиграть ради них и ради зрителя , — сказал «Известиям» Игорь Твердохлебов перед началом официальной части.

Около 20 часов вечера вся публика наконец переместилась в зрительный зал.

Не забыть про легенды

Торжественная церемония вручения XXII Премии «Золотой орел» началась с чествования векового юбилея флагмана российской и мировой киноиндустрии «Мосфильма». С этого начал свое выступление помощник президента России Владимир Мединский, зачитал со сцены приветствие Владимира Путина участникам церемонии и поздравил киностудии «Мосфильм» со столетие.

— Не случайно церемония начинается со 100-летнего юбилея. Этот дом всегда гостеприимный и радушный и руководит им Карен Шахназаров, — сказал Мединский.

Как сказал гендиректор Мосфильма, современная киностудия во многом превосходит ту советскую, на которой он начал трудиться. Сейчас она технически оснащённая. Если не будет новых технологий, люди не будут смотреть кино, заметил генеральный директор. По его мнению несмотря на это, нынешний Мосфильм не достиг ещё того уровня, какой был в советский период. У него был свой стиль . Карен Георгиевич мечтает, чтобы это ощущение от кино вернулось.

— Может, я старею. Я прав, Никита?

— Абсолютно, — согласился с лауреатом президент Академия кинематографических искусств и наук России Никита Михалков.

— Я абсолютно здраво оцениваю этот приз и понимаю, что он принадлежит всем «Мосфильмовцам», всем, кто когда-то работал здесь, создавал. Это, действительно, великая студия . Одна из величавших студий мира, — сказал Шахназаров.

Настоящие мосфильмовцы защищали Родину во все времена. Как напомнил Карен Шахназаров, из тысячи ушедших на фронт Великой Отечественной войны вернулось 141. И уже сейчас трое отправились на СВО. Один погиб. Он работал бутафором на Мосфильме.

Ведущие церемонии — актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков — напомнили, кого российский кинематограф потерял в 2023 году. Сергей Колесников, Ирина Мирошниченко, Николай Добронравов, Михаил Хлебородов, Вера Васильева, Глеб Панфилов и Инна Чурикова, Александр Тютрюмов, Геннадий Гладков, Отар Иоселиани, Юрий Арабов, Юлия Борисова, Константин Желдин, Леонид Володарский, Слава Зайцев, Валентин Юдашкин, Юрий Соломин.

«Золотого орла» за вклад в российский кинематограф вручили легендарному оператору Анатолию Мукасею. Он работает на Мосфильме 60 лет. И долго ждал свою награду.

— Наконец, взял награду в свои руки, — признался оператор. — У моей супруги режиссера Светланы Дружининой есть уже «Орел». Поставлю своего рядом. Может, у нас птенцы появятся.

Еще один спецприз вручили первой актрисе-космонавту Юлии Пересильд. Её вклад в российский и мировой кинематограф, работу на орбите в фильме «Вызов» нельзя было не отметить. Это подвиг, который Академия оценила. Как сказала актриса, это её третий Орел.

Юлия Пересильд надеялась, что статуэтку получит фильм, но сама победы не ожидала.

— Тут написано «Первой актрисе-космонавту», — удивилась Юлия. — Я так понимаю, что это новая номинация на «Золотом Орле»? Дальше будут еще, кто-то второй актрисой, третьей и так далее. Этого я нам всем желаю!

Как сказала актриса, фильму «Вызов» соревноваться с другими как-то неправильно, потому что сама по себе картина стала событием гигантским, мирового масштаба, международного.

— Я благодарна за это решение, потому что будто в этот момент оценивается не только роль моя. Наверное, киноакадемики признали наш подвиг ради кино, — предположила она.

На соискание Премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, телефильмы и сериалы, вышедшие в экраны c 01 декабря 2022 года по 15 ноября 2023. Лидером по числу номинаций стали: «Праведник» Сергея Урсуляка — восемь, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «1993» Александра Велединского — шесть, «Вызов» Клима Шипенко — пять.

Один из лидеров проката — «По щучьему велению» Александра Войтинского, — собравший за неполных три месяца почти 3 млрд рублей, был номинирован как лучший фильм, за работу художника постановщика, художника по костюмам и за лучший монтаж.

«Повелитель ветра» Игоря Волошина с Федором Бондарчуком в главной роли в главные номинации не попал. Но академики отметили работу оператора, звукорежиссера, монтаж, визуальные эффекты и музыку. Композитор, народный артист России Алексей Рыбников и ушел с «Орлом».

Фильм генерального директора Мосфильма, режиссера Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» номинировали на «Орла» за костюмы, музыку и работу художника постановщика. Получили Дмитрий Андреев и Владимир Никифоров. Они лучше других одели героев. И художник-постановщик Сергей Февралев.

Сын за отца

Традиционно лучшие артисты так востребованы, что по итогу года борются сами с собой за хорошую работу в театре. В этом году народный артист России Сергей Безруков увеличил шансы на награду в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении». Академики отметили его за «Шпиона» и «Бизон: Дело манекенщицы». И сработало.

— Прости, Саня, — обратился Сергей Безруков к Александру Яценко. — Мы вместе работали , кстати, в «Бизоне». Двадцать лет назад я получал своего «Орла» за лейтенанта Кравцова в сериале «Участок», сейчас — за майора Бессонова. Надеюсь, что через 20 лет я получу награду за генерала.

«Бизон» вывез не только народного артиста, но и режиссёра сериала Сергея Чекалова.

Александр Яценко, попавший в номинацию с Безруковым за роль Константина Коровина в сериале «Шаляпин», не очень расстроился. У него оставалась еще одна номинация за работу в онлайн-сериале «Фишер». Ее он разделил с Иваном Янковским.

Кинодинастия Янковских не могла уехать с церемонии без наград. Иван в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» состязался за приз с отцом. Но если Филипп Янковский с «Черным облаком» имел шанс один к трем, то его сын увеличил свои шансы еще и ролью в сериале «Плейлист волонтера».

Победила молодость. «Золотого орла» получили Иван вместе с Александром Яценко за «Фишер».

— Приятно соревноваться самим с собой, да ещё и с отцом,—- сказал Иван Янковский. — Он меня крепко в том году отругал, что я получил свой четвертый приз. А это уже пятый «Орел»!

«Фишер» Сергея Тарамаева и Любови Львовой стал лучшим онлайн-сериалом. Среди проектов онлайн-платформ за награду боролись сериал РЕН ТВ «Библиотекарь» Игоря Твердохлебова, «Плейлист волонтера» Максима Свешникова.

За «Лучшую мужскую роль второго плана» наградили Евгения Ткачука. Её он сыграл в фильме Сергея Урсуляка «Праведник». Оператор этой картины Михаил Милашин тоже стал лауреатом. А Сергея Урсуляка наградили как лучшего режиссёра за «Праведника».

И ещё раз на сцену вышел Александр Яценко. В номинации «Лучшая мужская роль в кино», награду получил актёр, сыгравший офицера Красной армии Николая Киселева, спасшего 200 евреев во время Великой Отечественной войны в картине «Праведник».

А ну-ка, девушки!

Среди девушек увеличивали свои шансы на награды двое: Любовь Константинова стала номинанткой за роли в фильме «Праведник» и в сериале «Лихорадка», а Елена Яковлева — за сериалы «Дама с собачкой» и «Поехавшая». Любительница животных победила. «Орла» дали за собачку.

Неожиданно лучшей актрисой не признали Юлию Пересильд за работу космического масштаба. Её оценили вне конкурса. А работу Анны Михалковой отметили за «Чувства Анны» режиссера тезки Анны Меликян.

— Я тоже не первый раз стою на этой сцене, и почему-то тоже хочется извиняться, — сказала со сцены Анна Мизалкова. — В этом фильме я показала все — и свой глубокий внутренний мир и свой экстерьер. Это как ты вошёл в ту дверь. Спасибо Анне Меликян, моему кино мужу Тиме Трибунцеву и моей дочке Лиде.

Шансы на награду актрис онлайн-сериалов были равны. Светлана Ходченкова («Актрисы») и Александра Бортич («Фишер») были безусловно хороши, но статуэтку получила Марьяна Спивак («Черное облако»).

За роль второго плана Академия отметила Александру Ребенок в фильме «1983». Александр Велединский написал лучший сценарий к нему.

«Лучший неигровой фильм» — «Мельников» Марии Мельник. «Лучший анимационный фильм» — «Коты Эрмитажа» Василия Ровенских.