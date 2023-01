Планка чемпионов: Карпов на «Мосфильме», Башмет в виртуале, Чукотка на «Оскаре»

Фильм «Чемпион мира» Алексея Сидорова о матче Анатолия Карпова и Виктора Корчного получил пять наград национальной кинопремии «Золотой орел». Юбилейный вечер народного артиста СССР Юрия Башмета в Концертном зале имени Чайковского стал торжеством высоких технологий и классической музыки. 85-й день рождения Владимира Высоцкого отпраздновали программами на ТВ, видеоинтервью в Московской консерватории и концертом в «Доме Высоцкого на Таганке». «Выход» о Чукотском полуострове, снятый Максимом и Евгенией Арбугаевыми, стал номинантом «Оскара» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». День памяти народного артиста СССР Василия Ланового отметили в Театре Вахтангова. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

Победа в эндшпиле

На «Мосфильме» состоялась церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Фильм «Чемпион мира» Алексея Сидорова, рассказавший о матче Анатолия Карпова и Виктора Корчного, получил пять наград из двенадцати номинаций , в которых был представлен. В поддержку картины в зале появился прототип главного героя — трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Планка чемпионов Режиссер Алексей Сидоров, актер Алексей Гуськов, продюсер Антон Златопольский и шахматист Анатолий Карпов (слева направо) на торжественной церемонии вручения XXI национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Награды «За вклад в киноискусство» (посмертно) был удостоен режиссер Владимир Наумов — в начале 2000-х он был одним из инициаторов создания «Золотого орла». Приз получила вдова режиссера, народная артистка России Наталья Белохвостикова.

— Спустя год после его ухода я открываю какие-то его картины, графику, пытаюсь понять, — делилась актриса с «Известиями» в годовщину ухода мужа. — Безумно этого хочу, но всё равно до конца не пойму. Вглядываюсь в лики людей, понимаю, как создается кадр, как, словно с полотен Брейгеля, сходят персонажи, но там ведь есть еще второй план и дальше, дальше, дальше… Надо обладать определенным образованием, любовью к кино, чтобы это смотреть, понимать.

KK406599 copy В Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» в российской столице прошла торжественная церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». Кто получил награду — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK403781 Самой красивой парой на красной дорожке, по мнению светской прессы, стали Иван Янковский и Диана Пожарская. Иван выбрал для вечера темно-синий смокинг, Диана — элегантное черное платье с акцентом на одно плечо. Янковский стал лауреатом в номинации «Лучший актер» за главную роль в картине «Чемпион мира». Она, кстати, стала лучшим фильмом года по мнению критиков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK404648 Актриса Екатерина Климова за свою продолжительную карьеру была неоднократно номинирована на «Золотой орел», однако в этом году звезда присутствовала в качестве почетного гостя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK403935 Бросалось в глаза черное платье с ярким декольте Марины Зудиной. Дополнила образ накидка из полупрозрачной ткани. Актриса охотно позировала фотографам и была в прекрасном расположении духа. Кокетничая с журналистами, Зудина приговаривала: «Это всё для вас» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK403565 Актриса сериала «Исправление и наказание» Наталья Бардо выбрала для вечера атласное голубое платье с корсетом. Наряд смотрелся очень эффектно за счет насыщенного цвета и удачной фактуры. Платье создал бренд Rosario Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK404094 Егор Бероев и Ксения Алферова выбрали для вечера наряды в стиле инь и ян. Ксения отдала предпочтение благородному белому платью с перьями — очень похожее мы видели на ней на Московском международном кинофестивале – 2021. Дополнила образ актриса с помощью ободка с крупной фигурой. Егор Бероев предпочел надеть черный классический смокинг и смотрелся очень мужественно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK405833 Никита Ефремов, хоть и пришел на премию в гордом одиночестве, покинул ее уже в компании драгоценной статуэтки за игру в «Нулевом пациенте». Актер выбрал для триумфального вечера угольно-черный костюм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK405331 copy Режиссер Денис Чернов забрал награду в номинации «Лучший анимационный фильм» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK404788 copy Актриса Лянка Грыу приехала поддержать коллег по цеху в зеленом платье с глубоким декольте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK405728 copy Продюсер Анна Гаспарян забрала заветную статуэтку за Анну Михалкову. Актриса удостоилась премии в номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» за роль в «Алиса не может ждать» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK406865 copy Режиссеру Алексею Сидорову улыбнулась удача. Его кинокартина «Чемпион мира» стала лучшей режиссерской работой года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK403707 copy Светская львица Анна Калашникова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK406015 copy Дарья Балабанова, ставшая лауреатом премии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за игру в фильме «Здоровый человек», позирует со статуэткой перед вспышками фотоаппаратов. Она обошла Елену Панову в «Сердце Пармы» и Ольгу Лапшину в «Огороде» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK406100 copy Актер Евгений Миронов, получивший премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK406527 copy Ведущими церемонии были Дарья Златопольская и актер Алексей Гуськов. Вечер начался с вручения премии за вклад в киноискусство талантливому режиссеру Владимиру Наумову посмертно. «Орла» забрала его супруга Наталья Белохвостикова из рук Карена Шахназарова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Виртуальный и реальный

В Концертном зале имени Чайковского народный артист СССР, Герой Труда Юрий Башмет отметил 70-летие. Вечер, срежиссированный Виктором Крамером, стал торжеством высоких технологий. Под сводами Концертного зала имени Чайковского разместилось с десяток экранов-планшетов, куда проецировались фотографии из личного архива юбиляра и сам он, рассказывающий историю своей жизни. Музыка Баха, Моцарта, Чайковского, Шуберта и других классиков, прозвучавшая в программе, стала частью масштабного светового шоу.

Худрук Театра Наций Евгений Миронов считает, что обаяние Юрия Башмета — в его легкости, почти моцартовской.

Планка чемпионов Юрий Башмет на концерте «Рождение человека» Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

— Для него великие люди — его близкие, — поделился он с «Известиями» — Он может с ними запросто шутить, импровизировать. Вдруг в Бетховене обнаруживает мотивы «Битлз» или «Битлз» находит в Бетховене. Он очень легкий на подъем. Если предлагаешь какую-нибудь идею, например Ван Гог или Горький, у него тут же возникают ответные. И еще он очень непосредственный. Порой, когда выступаем вместе, в какой-то момент забывает, что должен дирижировать — так меня слушает.

Любимый и родной

25 января исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. В «Доме Высоцкого на Таганке» в его день рождения прошел концерт, где стихи Владимира Семеновича вошли в диалог с классикой, на Первом канале вышла программа «Своя колея», а Московская консерватория опубликовала видеоинтервью, взятое в стенах вуза профессорами Александром Соловьевым и Евгенией Кривицкой у Никиты Высоцкого. Сын актера рассказал, как привыкал к классической музыке, почему профессиональным певцам сложно было петь песни Высоцкого и почему ему пришлось озвучивать отца в фильме «Спасибо, что живой».

Планка чемпионов Памятник певцу, поэту и актеру Владимиру Высоцкому Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По мнению музыкального критика Артема Липатова, Высоцкий был одним из тех, кто сплачивал самых разных людей в одну страну.

— Именно поэтому, когда слушатели его называли Володей, в этом не было ни доли амикошонства: была невыразимая нежность к своему. Любимому. Родному, — поделился эксперт с «Известиями». — Степень доверительности этих отношений между певцом и его народом была невероятно высока , но и личный износ от такой самоотдачи был тоже невероятно высок. Высоцкий практически вез на своих плечах ее груз — немудрено, что в какой-то момент этот груз оказался ему не по силам.

Подлинно народный

День памяти народного артиста СССР Василия Ланового отметили в Театре Вахтангова.

Артисты и воспитанники Первого Московского кадетского корпуса, где он был частым гостем, почтили его память, возложив цветы к скульптурной композиции корифеям театра — народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву.

Планка чемпионов Памятник вахтанговским корифеям — народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву у Симоновской сцены Театра имени Евгения Вахтангова в Москве Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В театре Лановой сыграл более 50 ролей, в кино — около 100, в том числе роль Ивана Вараввы в фильме «Офицеры», по которой его знают и помнят миллионы людей. Картина о любви к Родине и офицерской дружбе, пронесенной через всю жизнь, собрала в кинопрокате 53 млн зрителей. А Василия Семеновича, благодаря его многогранной подвижнической деятельности, зрители стали отождествлять с его героем.

— С Лановым произошло то, что всегда происходит с действительно великими актерами. Его героические персонажи и он сам стали сообщающимися сосудами, — считает обозреватель «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова. — Смотришь на Василия Семеновича — и видишь Ивана Варавву. Смотришь на Варавву — видишь Ланового. В судьбоносные времена, а сейчас такое время, артисты в России становятся больше чем артистами. Лановой во все времена был больше.

Моржи попали в триллер

Картина «Выход», снятая Максимом и Евгенией Арбугаевыми, стала номинантом кинопремии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

Планка чемпионов Кадр из фильма «Выход» Фото: Максим и Евгения Арбугаевы

Лента, рассказывающая о природе и фауне Чукотского полуострова, уже была показана на более чем 30 международных площадках. Ее зарубежным продвижением занимается крупная немецкая компания Rise and Shine — благодаря ее усилиям фильм обошел престижные киносмотры, а сейчас доступен для просмотра на сайте влиятельного журнала The New Yorker.

— «Выход» — один из мировых документальных хитов этого года, — считает обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев. — И всё же это не экологический манифест о влиянии глобального потепления на популяцию и миграцию моржей, а настоящий фантастический триллер. В этом мире страшно и холодно, но покидать его не хочется.

В главной категории «Оскара» — «Лучший фильм» — номинированы «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона и еще восемь картин.