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Планка чемпионов: Карпов на «Мосфильме», Башмет в виртуале, Чукотка на «Оскаре»

О чем на этой неделе говорили поклонники искусства
Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков
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Фильм «Чемпион мира» Алексея Сидорова о матче Анатолия Карпова и Виктора Корчного получил пять наград национальной кинопремии «Золотой орел». Юбилейный вечер народного артиста СССР Юрия Башмета в Концертном зале имени Чайковского стал торжеством высоких технологий и классической музыки. 85-й день рождения Владимира Высоцкого отпраздновали программами на ТВ, видеоинтервью в Московской консерватории и концертом в «Доме Высоцкого на Таганке». «Выход» о Чукотском полуострове, снятый Максимом и Евгенией Арбугаевыми, стал номинантом «Оскара» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». День памяти народного артиста СССР Василия Ланового отметили в Театре Вахтангова. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

Победа в эндшпиле

На «Мосфильме» состоялась церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Фильм «Чемпион мира» Алексея Сидорова, рассказавший о матче Анатолия Карпова и Виктора Корчного, получил пять наград из двенадцати номинаций, в которых был представлен. В поддержку картины в зале появился прототип главного героя — трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Планка чемпионов
Режиссер Алексей Сидоров, актер Алексей Гуськов, продюсер Антон Златопольский и шахматист Анатолий Карпов (слева направо) на торжественной церемонии вручения XXI Национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел» в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм»

Режиссер Алексей Сидоров, актер Алексей Гуськов, продюсер Антон Златопольский и шахматист Анатолий Карпов (слева направо) на торжественной церемонии вручения XXI национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм»

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Награды «За вклад в киноискусство» (посмертно) был удостоен режиссер Владимир Наумов — в начале 2000-х он был одним из инициаторов создания «Золотого орла». Приз получила вдова режиссера, народная артистка России Наталья Белохвостикова.

— Спустя год после его ухода я открываю какие-то его картины, графику, пытаюсь понять, — делилась актриса с «Известиями» в годовщину ухода мужа. — Безумно этого хочу, но всё равно до конца не пойму. Вглядываюсь в лики людей, понимаю, как создается кадр, как, словно с полотен Брейгеля, сходят персонажи, но там ведь есть еще второй план и дальше, дальше, дальше… Надо обладать определенным образованием, любовью к кино, чтобы это смотреть, понимать.

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В Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» в российской столице прошла торжественная церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». Кто получил награду — в фотогалерее «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Самой красивой парой на красной дорожке, по мнению светской прессы, стали Иван Янковский и Диана Пожарская. Иван выбрал для вечера темно синий смокинг, Диана – элегантное черное платье с акцентом на одно плечо. Образ дополнила сумка-шар, украшенная кристаллами. Иван стал лауреатом в номинации «Лучший актер» за главную роль в картине «Чемпион мира». Она, кстати, стала лучшим фильмом года по мнению критиков

Самой красивой парой на красной дорожке, по мнению светской прессы, стали Иван Янковский и Диана Пожарская. Иван выбрал для вечера темно-синий смокинг, Диана — элегантное черное платье с акцентом на одно плечо. Янковский стал лауреатом в номинации «Лучший актер» за главную роль в картине «Чемпион мира». Она, кстати, стала лучшим фильмом года по мнению критиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Екатерина Климова

Актриса Екатерина Климова за свою продолжительную карьеру была неоднократно номинирована на «Золотой орел», однако в этом году звезда присутствовала в качестве почетного гостя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Бросалось в глаза черное платье с пикантным декольте Марины Зудиной. Дополнила образ накидка из полупрозрачной ткани. Актриса охотно позировала фотографам и была в прекрасном расположении духа. Кокетничая с журналистами, Зудина приговаривала: «Это все для вас».

Бросалось в глаза черное платье с ярким декольте Марины Зудиной. Дополнила образ накидка из полупрозрачной ткани. Актриса охотно позировала фотографам и была в прекрасном расположении духа. Кокетничая с журналистами, Зудина приговаривала: «Это всё для вас»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Наталья Бардо

Актриса сериала «Исправление и наказание» Наталья Бардо выбрала для вечера атласное голубое платье с корсетом. Наряд смотрелся очень эффектно за счет насыщенного цвета и удачной фактуры. Платье создал бренд Rosario

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Егор Бероев и Ксения Алферова выбрали для вечера наряды в стиле Инь и Янь. Ксения отдала предпочтение благородному белому платью с перьями – очень похожее мы видели на ней на Московском международном кинофестивале 2021. Дополнила образ актриса с помощью ободка с крупной фигурой. Егор Бероев предпочел надеть черный классический смокинг и смотрелся очень мужественно.

Егор Бероев и Ксения Алферова выбрали для вечера наряды в стиле инь и ян. Ксения отдала предпочтение благородному белому платью с перьями — очень похожее мы видели на ней на Московском международном кинофестивале – 2021. Дополнила образ актриса с помощью ободка с крупной фигурой. Егор Бероев предпочел надеть черный классический смокинг и смотрелся очень мужественно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Никита Ефремов, хоть и пришел на премию в гордом одиночестве, покинул ее уже в компании драгоценной статуэтки за игру в «Нулевом пациенте». Актер выбрал для триумфального вечера угольно-черный костюм.

Никита Ефремов, хоть и пришел на премию в гордом одиночестве, покинул ее уже в компании драгоценной статуэтки за игру в «Нулевом пациенте». Актер выбрал для триумфального вечера угольно-черный костюм

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Режиссер Денис Чернов забрал награду в номинации «Лучший анимационный фильм»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Актриса Лянка Грыу приехала поддержать коллег по цеху в зеленом платье с глубоким декольте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Продюсер Анна Гаспарян забрала заветную статуэтку за Анну Михалкову. Актриса удостоилась премии в номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» за роль в «Алиса не может ждать»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Режиссеру Алексею Сидорову улыбнулась удача. Его кинокартина «Чемпион мира» стала лучшей режиссерской работой года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Светская львица Анна Калашникова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Дарья Балабанова, ставшая лауреатом премии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за игру в фильме «Здоровый человек», позирует со статуэткой перед вспышками фотоаппаратов. Она обошла Елену Панову в «Сердце Пармы» и Ольгу Лапшину в «Огороде»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Актер Евгений Миронов, получивший премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ведущими церемонии были Дарья Златопольская и актер Алексей Гуськов. Вечер начался с вручения премии за вклад в киноискусство талантливому режиссеру Владимиру Наумову посмертно. «Орла» забрала его супруга Наталья Белохвостикова из рук Карена Шахназарова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Виртуальный и реальный

В Концертном зале имени Чайковского народный артист СССР, Герой Труда Юрий Башмет отметил 70-летие. Вечер, срежиссированный Виктором Крамером, стал торжеством высоких технологий. Под сводами Концертного зала имени Чайковского разместилось с десяток экранов-планшетов, куда проецировались фотографии из личного архива юбиляра и сам он, рассказывающий историю своей жизни. Музыка Баха, Моцарта, Чайковского, Шуберта и других классиков, прозвучавшая в программе, стала частью масштабного светового шоу.

Худрук Театра Наций Евгений Миронов считает, что обаяние Юрия Башмета — в его легкости, почти моцартовской.

Планка чемпионов
Юрий Башмет на концерте «Рождения человека»

Юрий Башмет на концерте «Рождение человека»

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
В ноту со временем: чем запомнился юбилейный концерт Юрия Башмета
Народный альтист оказался отличным пародистом

Для него великие люди — его близкие, — поделился он с «Известиями» — Он может с ними запросто шутить, импровизировать. Вдруг в Бетховене обнаруживает мотивы «Битлз» или «Битлз» находит в Бетховене. Он очень легкий на подъем. Если предлагаешь какую-нибудь идею, например Ван Гог или Горький, у него тут же возникают ответные. И еще он очень непосредственный. Порой, когда выступаем вместе, в какой-то момент забывает, что должен дирижировать — так меня слушает.

Любимый и родной

25 января исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. В «Доме Высоцкого на Таганке» в его день рождения прошел концерт, где стихи Владимира Семеновича вошли в диалог с классикой, на Первом канале вышла программа «Своя колея», а Московская консерватория опубликовала видеоинтервью, взятое в стенах вуза профессорами Александром Соловьевым и Евгенией Кривицкой у Никиты Высоцкого. Сын актера рассказал, как привыкал к классической музыке, почему профессиональным певцам сложно было петь песни Высоцкого и почему ему пришлось озвучивать отца в фильме «Спасибо, что живой».

Планка чемпионов
Памятник певцу, поэту и актеру Владимиру Высоцкому

Памятник певцу, поэту и актеру Владимиру Высоцкому

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Его собственное время: как Владимир Высоцкий изменил наш мир
Почему он остается актуален даже спустя десятилетия после смерти

По мнению музыкального критика Артема Липатова, Высоцкий был одним из тех, кто сплачивал самых разных людей в одну страну.

— Именно поэтому, когда слушатели его называли Володей, в этом не было ни доли амикошонства: была невыразимая нежность к своему. Любимому. Родному, — поделился эксперт с «Известиями». — Степень доверительности этих отношений между певцом и его народом была невероятно высока, но и личный износ от такой самоотдачи был тоже невероятно высок. Высоцкий практически вез на своих плечах ее груз — немудрено, что в какой-то момент этот груз оказался ему не по силам.

Подлинно народный

День памяти народного артиста СССР Василия Ланового отметили в Театре Вахтангова.

Артисты и воспитанники Первого Московского кадетского корпуса, где он был частым гостем, почтили его память, возложив цветы к скульптурной композиции корифеям театра — народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву.

Планка чемпионов
Памятник вахтанговским корифеям - народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву у Симоновской сцены театра имени Евгения Вахтангова в Москве

Памятник вахтанговским корифеям — народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву у Симоновской сцены Театра имени Евгения Вахтангова в Москве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В театре Лановой сыграл более 50 ролей, в кино — около 100, в том числе роль Ивана Вараввы в фильме «Офицеры», по которой его знают и помнят миллионы людей. Картина о любви к Родине и офицерской дружбе, пронесенной через всю жизнь, собрала в кинопрокате 53 млн зрителей. А Василия Семеновича, благодаря его многогранной подвижнической деятельности, зрители стали отождествлять с его героем.

С Лановым произошло то, что всегда происходит с действительно великими актерами. Его героические персонажи и он сам стали сообщающимися сосудами, — считает обозреватель «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова. — Смотришь на Василия Семеновича — и видишь Ивана Варавву. Смотришь на Варавву — видишь Ланового. В судьбоносные времена, а сейчас такое время, артисты в России становятся больше чем артистами. Лановой во все времена был больше.

Моржи попали в триллер

Картина «Выход», снятая Максимом и Евгенией Арбугаевыми, стала номинантом кинопремии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

Планка чемпионов
Кадр из фильма «Выход»

Кадр из фильма «Выход»

Фото: Максим и Евгения Арбугаевы

Лента, рассказывающая о природе и фауне Чукотского полуострова, уже была показана на более чем 30 международных площадках. Ее зарубежным продвижением занимается крупная немецкая компания Rise and Shine — благодаря ее усилиям фильм обошел престижные киносмотры, а сейчас доступен для просмотра на сайте влиятельного журнала The New Yorker.

«Выход» — один из мировых документальных хитов этого года, — считает обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев. — И всё же это не экологический манифест о влиянии глобального потепления на популяцию и миграцию моржей, а настоящий фантастический триллер. В этом мире страшно и холодно, но покидать его не хочется.

В главной категории «Оскара» — «Лучший фильм» — номинированы «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона и еще восемь картин.

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