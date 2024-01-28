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Памятник актеру Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Памятник актеру народному артисту СССР Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Почтить память актера пришла в воскресенье, 28 января, одна из его учениц Мадлен Данилина.

«Его смерть стала трагедией как для России, так и для нас, его подопечных», — поделилась она.

По ее словам, видя этот памятник, люди будут понимать, человеком какого уровня был актер Лановой.

«Видно, что постарались, что перечислили звания, спектакли, в которых он играл. Спасибо всем, кто постарался», — отметила она.

Говоря о Лановом, Данилина указала, что тот был статным. Также он, где это было необходимо, становился ровесником своих учеников, где нужно, иногда даже психологом.

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Василий Лановой скончался 28 января 2021 года в возрасте 87 лет. Он умер в больнице, где с начала января находился с COVID-19. Однако состояние актера ухудшилось, из-за чего его подключили к аппарату ИВЛ.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года работал в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он получил известность благодаря ролям в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны». Также он является лауреатом Ленинской премии, Героем Труда РФ, имел множество наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

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