Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в открытии зимовочного комплекса в Антарктиде

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 28 января по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

«Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции «Восток» — это событие большое и знаменательное и для наших ученых-полярников, и, я думаю, что даже для всей страны <...> и для нашей страны, и для наших партнеров, для наших друзей», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что отечественным исследователям и первопроходцам, принадлежит одно из ключевых мест в освоении континента, например Фаддею Беллинсгаузену и Михаилу Лазареву, под чьим руководством состоялась первая русская антарктическая экспедиция.

«Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Белоруссии», — добавил Путин.

Путин и Лукашенко в режиме видеоконференции вышли на связь со станцией из Константиновского дворца.

Россия располагает десятью станциями в Антарктиде — ять круглогодичных и пять сезонных. «Восток» — единственная станция, которая находится в центре континента и расположена вблизи Южного геомагнитного полюса Земли.

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