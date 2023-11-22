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На станции «Восток» в Антарктиде собрали рекордный урожай овощей

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Фото: aari
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Российские исследователи собрали рекордный урожай овощей на станции «Восток» в Антарктиде. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) на своем сайте.

Эксперимент по выращиванию овощей на антарктической станции проводился учеными российской антарктической экспедиции ААНИИ и Института медико-биологических проблем РАН.

«В результате удалось установить, что в двух оранжереях различного типа с использованием беспочвенной технологии «панопоника» на 1 кв. м площади в год можно вырастить до 100 кг огурцов, до 149 кг листовой капусты и множество других листовых и листостебельных овощных культур, а также до 29 кг томатов и до 11 кг сладкого перца», — сообщили в институте.

Директор ААНИИ Александр Макаров подчеркнул, что станция «Восток» в последние годы стала площадкой для «ярких научных исследований, экспериментов и открытий», и выразил надежду на сохранение этой традиции в будущем. Институт делает всё возможное для создания комфортных условий для ученых, заверил глава ААНИИ.

«Для этого строится новый зимовочный комплекс «Восток», который мы рассчитываем запустить в тестовом режиме уже в начале 2024 года <…> Приятным дополнением к новой станции станет оранжерея, она будет не только радовать глаз, но и пополнит рацион полярников свежими овощами, зеленью и, возможно, даже ягодами», — приводятся в сообщении слова Макарова.

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Ранее, 31 июля, ведущий геофизик ААНИИ на станции «Восток» Андрей Тепляков рассказал «Известиям», что полярники российской антарктической станции «Восток» смогли впервые вырастить урожай арбузов в Антарктиде — на шести растениях двух разных сортов их созрело восемь штук. Максимальный вес одного арбуза достиг 1 кг, а диаметр — 13 см, уточнил ученый.

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