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На Украине назвали Львов городом-диверсантом из-за русской речи

Экс-депутат рады Фарион назвала Львов «городом диверсантов» из-за русской речи
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Фото: Global Look Press/Anastasiia Smolienko
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Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала расположенный на западе страны Львов «городом диверсантов», так как на его территории множество людей выбирают русскую речь для общения.

«Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке», — заявила экс-депутат в интервью YouTube-каналу PAI.

По мнению Фарион, русскоговорящих граждан на Украине быть не может, поскольку Конституционный суд страны отказался признавать их в качестве отдельной юридической категории, добавила «Газета.Ru».

Ранее, 19 декабря, турецкий журналист задал на пресс-конференции президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке, после чего переводчик начал переводить главе государства его на украинский. Реагируя на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский во время проведения выборов на Украине позиционировал себя как носитель русского языка, однако теперь «позабыл» русский, чтобы быть на одной волне с националистами.

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Тогда же заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая заметила, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица боится говорить в Генеральной Ассамблее (ГА) организации на русском языке, опасаясь быть подвергнутым репрессиям со стороны киевского режима. По ее словам, киевский режим проявляет «необъяснимую жестокость» по отношению к собственным гражданам.

В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что на Украине должны быть разрешены все используемые ее населением языки. Он объяснил, что уже сейчас нужно подготовиться к такой стране, в которой люди хотели бы жить после окончания текущего конфликта.

До этого, 8 декабря, Верховная рада приняла законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка в стране. Уточнялось, что он нацелен на выполнение требований Европейской комиссии (ЕК).

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