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В ООН указали Украине на необходимость разрешить использование всех языков

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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На Украине должны быть разрешены для использования все используемые ее населением языки. Об этом 19 декабря заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Данную позицию он озвучил в Совете по правам человека ООН, представляя доклад по правам человека на Украине. Трансляция заседания велась на официальном сайте всемирной организации.

«Когда я посетил Украину в прошлом году, я понял, как важно постоянно следить за видением завтрашнего дня. Чтобы сейчас подготовиться к такой Украине, в которой люди хотели бы жить после окончания этого конфликта. Это требует обеспечения социальной интеграции для всех сообществ и защиты прав меньшинств, включая право использовать все языки, на которых говорят на Украине», — подчеркнул Тюрк.

Кроме того, он отметил необходимость защиты на Украине прав нацменьшинств и выразил обеспокоенность преследованием в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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Накануне профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро написал в статье для Foreign Policy, что на Украине нарушаются права национальных меньшинств. В частности, эксперт отметил преследование русскоязычного населения страны через неподобающее отношение к языку, культуре, истории и религии. Кроме того, на Украине не признают русских не только в качестве коренного населения, но и в качестве меньшинства, добавил политолог.

До этого, 8 декабря, Верховная рада приняла законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка в стране. Уточнялось, что он нацелен на выполнение требований Европейской комиссии (ЕК).

В конце октября по результатам опроса стало известно, что жители Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. Изучение общественного мнения провел Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу консультативной миссии Евросоюза (ЕС). На дискриминацию по языковом признаку указали 45% респондентов.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

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