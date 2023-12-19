В ООН указали Украине на необходимость разрешить использование всех языков

На Украине должны быть разрешены для использования все используемые ее населением языки. Об этом 19 декабря заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Данную позицию он озвучил в Совете по правам человека ООН, представляя доклад по правам человека на Украине. Трансляция заседания велась на официальном сайте всемирной организации.

«Когда я посетил Украину в прошлом году, я понял, как важно постоянно следить за видением завтрашнего дня. Чтобы сейчас подготовиться к такой Украине, в которой люди хотели бы жить после окончания этого конфликта. Это требует обеспечения социальной интеграции для всех сообществ и защиты прав меньшинств, включая право использовать все языки, на которых говорят на Украине», — подчеркнул Тюрк.

Кроме того, он отметил необходимость защиты на Украине прав нацменьшинств и выразил обеспокоенность преследованием в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Накануне профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро написал в статье для Foreign Policy, что на Украине нарушаются права национальных меньшинств. В частности, эксперт отметил преследование русскоязычного населения страны через неподобающее отношение к языку, культуре, истории и религии. Кроме того, на Украине не признают русских не только в качестве коренного населения, но и в качестве меньшинства, добавил политолог.

До этого, 8 декабря, Верховная рада приняла законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка в стране. Уточнялось, что он нацелен на выполнение требований Европейской комиссии (ЕК).

В конце октября по результатам опроса стало известно, что жители Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. Изучение общественного мнения провел Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу консультативной миссии Евросоюза (ЕС). На дискриминацию по языковом признаку указали 45% респондентов.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.