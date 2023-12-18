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Foreign Policy написал об ущемлении прав русскоязычных на Украине

Foreign Policy: на Украине преследуют русскоязычное население
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Фото: Getty Images/Sean Gallup
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На Украине нарушаются права национальных меньшинств, в частности, идет преследование русскоязычного населения страны через неподобающее отношение к языку, культуре, истории и религии. Таким мнением 18 декабря поделился профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в своей статье для Foreign Policy.

Профессор отметил, что на Украине не признают русских не только в качестве коренного населения, но и в качестве меньшинства.

«Украинское законодательство не признает русских коренными жителями Украины или даже меньшинством внутри нее. Поэтому они не имеют претензий на правовую защиту своего культурного наследия и языка, что прямо противоречит статье 10 Конституции Украины», — пишет автор.

При этом за полгода до начала российской спецоперации опросы показывали, что более 40% жителей страны убеждены, что русские и украинцы — «один народ», а теперь эта цифра резко упала, указал Петро. По его словам, напряженность вокруг прав меньшинств будет только обостряться после окончания конфликта.

Профессор также обратил внимание, что в стране проблемы со свободой вероисповедания. Самый серьезный удар в этом преследовании на себя приняла Украинская православная церковь (УПЦ), которую в Киеве рассматривают как якобы агента российского влияния.

Аналогичная ситуация со свободой прессы: созданный в марте текущего года совет теперь может проверять материалы всех украинских СМИ, а также запрещать контент, который он посчитает угрозой национальной безопасности, говорится в публикации.

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20 ноября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в его стране не существует русских национальных меньшинств. До этого, 9 ноября, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выступила с аналогичным заявлением. Она также указала, что в стране не существует русского национального меньшинства, поэтому вопрос обеспечения его прав не будет обсуждаться на переговорах о вступлении в Евросоюз.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

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