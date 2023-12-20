Захарова прокомментировала «забывчивость» Зеленским русского языка

Президент Украины Владимир Зеленский во время проведения выборов на Украине позиционировал себя как носитель русского языка и выступал за двуязычие страны, однако теперь он «забыл» русский, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами. Об этом 20 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне журналист турецкого агентства Anadolu задал на пресс-конференции Зеленскому вопрос на русском языке, после чего переводчик начал переводить главе государства его на украинский. На что президент Украины удивился, отметив, что «жизнь изменилась».

«Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил всë остальное — нравственность, мораль, даже прагматику. Есть такое понятие — затмить глаза. Национализм затмил всë — вот на таких людей рассчитана эта фраза. Животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм, который действительно внедряли в сознание граждан Украины десятилетиями», — прокомментировала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что обычно люди гордятся знанием нескольких иностранных языков, однако Зеленский решил «дерусифироваться». По ее словам, народ Украины выбрал его в качестве президента не потому, что у Зеленского были экстраординарные способности, а потому, что он говорил о мире на русском языке и его программа была «неким синтезом энергии». Однако его обещания сблизить людей, которых развело по разные стороны, оказались только словами.

Ранее, 19 декабря, заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заметила, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица боится говорить в Генеральной Ассамблее (ГА) организации на русском языке, опасаясь быть подвергнутым репрессиям со стороны киевского режима. Кислица в своем обращении к ГА ООН использовал испанский язык. Заболоцкая заявила, что киевский режим проявляет «необъяснимую жестокость» по отношению к собственным гражданам.

В тот же день верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что на Украине должны быть разрешены все используемые ее населением языки, чтобы уже сейчас подготовиться к такой стране, в которой люди хотели бы жить после окончания текущего конфликта. Данную позицию он озвучил в Совете по правам человека ООН, представляя доклад по правам человека на Украине.

За день до этого профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро написал в статье для Foreign Policy, что на Украине нарушаются права национальных меньшинств. В частности, эксперт отметил преследование русскоязычного населения страны через неподобающее отношение к языку, культуре, истории и религии. Кроме того, на Украине не признают русских не только в качестве коренного населения, но и в качестве меньшинства, добавил политолог.

До этого, 8 декабря, Верховная рада приняла законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка в стране. Уточнялось, что он нацелен на выполнение требований Европейской комиссии (ЕК).