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Захарова прокомментировала «забывчивость» Зеленским русского языка

Захарова: Зеленский «забыл» русский язык, хотя поддерживал двуязычие на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский во время проведения выборов на Украине позиционировал себя как носитель русского языка и выступал за двуязычие страны, однако теперь он «забыл» русский, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами. Об этом 20 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне журналист турецкого агентства Anadolu задал на пресс-конференции Зеленскому вопрос на русском языке, после чего переводчик начал переводить главе государства его на украинский. На что президент Украины удивился, отметив, что «жизнь изменилась».

«Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил всë остальное — нравственность, мораль, даже прагматику. Есть такое понятие — затмить глаза. Национализм затмил всë — вот на таких людей рассчитана эта фраза. Животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм, который действительно внедряли в сознание граждан Украины десятилетиями», — прокомментировала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что обычно люди гордятся знанием нескольких иностранных языков, однако Зеленский решил «дерусифироваться». По ее словам, народ Украины выбрал его в качестве президента не потому, что у Зеленского были экстраординарные способности, а потому, что он говорил о мире на русском языке и его программа была «неким синтезом энергии». Однако его обещания сблизить людей, которых развело по разные стороны, оказались только словами.

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Ранее, 19 декабря, заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заметила, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица боится говорить в Генеральной Ассамблее (ГА) организации на русском языке, опасаясь быть подвергнутым репрессиям со стороны киевского режима. Кислица в своем обращении к ГА ООН использовал испанский язык. Заболоцкая заявила, что киевский режим проявляет «необъяснимую жестокость» по отношению к собственным гражданам.

В тот же день верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что на Украине должны быть разрешены все используемые ее населением языки, чтобы уже сейчас подготовиться к такой стране, в которой люди хотели бы жить после окончания текущего конфликта. Данную позицию он озвучил в Совете по правам человека ООН, представляя доклад по правам человека на Украине.

За день до этого профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро написал в статье для Foreign Policy, что на Украине нарушаются права национальных меньшинств. В частности, эксперт отметил преследование русскоязычного населения страны через неподобающее отношение к языку, культуре, истории и религии. Кроме того, на Украине не признают русских не только в качестве коренного населения, но и в качестве меньшинства, добавил политолог.

До этого, 8 декабря, Верховная рада приняла законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка в стране. Уточнялось, что он нацелен на выполнение требований Европейской комиссии (ЕК).

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