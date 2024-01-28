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В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом

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Фото: соцсети
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В Павловском районе Краснодарского края в результате смертельного ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту из Москвы в Нальчик, и грузового автомобиля погибли пять человек. Об этом сообщает 28 января пресс-служба МВД.

Инцидент произошел в 01:30 на 14-м км трассы «Кавказ». В момент аварии в автобусе Neoplan находилось 15 пассажиров и два водителя.

Столкновение произошло, согласно предварительной версии, из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой Hyundai.

«На данный момент имеются сведения о пяти погибших. Это два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика. Количество пострадавших устанавливается», ― гласит заявление «МВД Медиа».

На месте происшествия работают правоохранители, выясняются детали столкновения, восстанавливается движение автомобилей.

Ранее, 24 января в Санкт-Петербурге рейсовый автобус врезался в столб на Светлановском проспекте. В результате пострадали пять человек, в числе которых есть ребенок. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести.

Впоследствии стало известно, что сбивший пешеходов водитель уснул за рулем.

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