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Более 50 жителей частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону разместили в ПВР
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Более 50 жителей частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону разместили в ПВР

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Фото: t.me/mchs_rostov
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В Ростове-на-Дону более 50 жителей 60-летнего пятиэтажного жилого дома, у которого обрушилась часть стены, разместили в пункте временного размещения (ПВР) на базе одной из городских школ. Об этом 28 января сообщает глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

«В настоящее время 53 жителя находятся в пункте временного размещения, который развернут в 82-й школе. 26 человек остаются ночевать, остальные поедут к родственникам», ― заявил мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, Логвиненко сообщил, что в первой половине этого дня запланирован переезд жильцов аварийного дома в квартиры маневренного фонда, расположенные по улице Уланской.

«Расселению подлежат 155 семей, из которых 140 ― собственники (площадь помещений ― от 9 до 27 кв. м), 15 ― наниматели (площадь помещений ― от 14,2 до 37,8 кв. м)», ― продолжил градоначальник.

Как отметил мэр Ростова, всего в аварийном доме оценено 140 жилых помещений общей суммой 169,1 млн рублей. На сегодняшний день 12 семей согласились с размером выкупной стоимости на общую сумму 15,4 млн рублей.

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Об обрушении стены жилого дома стало известно ранее вечером 27 января. На кадрах, опубликованных жителями в соцсетях, видно, что часть стены с одной стороны дома обвалилась.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, из дома были эвакуированы все жильцы. В Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ по Ростову-на-Дону сообщили о начале процессуальной проверки по данному факту.

Тем временем заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков заявил, что в районе пятиэтажки введут режим чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что дом 1963 года постройки в 2020-м был признан аварийным.

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