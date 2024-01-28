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Путешественник Федор Конюхов намерен пересечь ОАЭ на верблюдах за две недели

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Фото: ТАСС/Роман Демьяненко
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Российский путешественник Федор Конюхов с предпринимателем Иваном Молчановым и другими членами российско-арабской команды пересечет Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в течение двух недель. Об этом сказано на официальном сайте Конюхова в субботу, 27 января.

«27 января известный российский путешественник Федор Конюхов и приморский предприниматель Иван Молчанов в составе российско-арабской команды начали переход на верблюдах в Объединенных Арабских Эмиратах. Маршрут экспедиции «Через семь эмиратов» проложен по территориям Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас эль-Хайма, Аджман, Эль-Фуджайра и Умм-аль-Кувейн», — сказано в публикации.

В течение двух недель они преодолеют 560 км при скорости каравана 30–40 км в день. Путешественники будут останавливаться на короткий отдых в течение дня и делать привал ночью.

«Местами стоянок выбраны древние поселения бедуинов, засыпанные песком мигрирующих дюн высотой с пятиэтажный дом», — сказано в описании.

Путешествие представляет собой тренировочный переход перед более сложной экспедицией. В дальнейшем Конюхов планирует пересечь Аравийский полуостров, двигаясь по маршруту от Персидского залива через Саудовскую Аравию до Красного моря.

Миссией экспедиции станет международный обмен опытом, укрепление гуманитарного сотрудничества между Россией и ОАЭ. Также Конюхов намерен внести вклад в изучение истории освоения Аравийского полуострова.

В ходе экспедиции будет организована первая выставка художественных работ Федора Конюхова в ОАЭ.

Федор Конюхов — обладатель 25 мировых рекордов за пять кругосветных плаваний. За свою жизнь он написал 20 книг, в которых рассказывает о своих путешествиях.

«Это размышление о том, почему совершались все эти подвиги»
Актер и продюсер Федор Бондарчук — о блокбастере «Повелитель ветра» и отношениях с путешественником Конюховым

9 октября 2023 года биографическая приключенческая драма «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове, снятая режиссером Игорем Волошиным, стала лидером кинопроката в России и СНГ.

В основе сценария фильма, главную роль в котором исполнил Федор Бондарчук, лежит история кругосветного путешествия Конюхова в 2016 году, когда он поставил мировой рекорд, пролетев вокруг Земли за 11 дней 4 часа 20 минут. 26 сентября в столице состоялась премьера фильма.

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