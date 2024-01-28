«Приход Ковальчука пошел «Спартаку» однозначно в плюс»

Для вратаря московского «Спартака» Дмитрия Николаева последние два с половиной года карьеры получились крайне нестабильными. Уроженец Санкт-Петербурга с осени 2021 года в 21-летнем возрасте неожиданно выиграл конкуренцию у ряда более опытных коллег по СКА и стал всего четвертым в истории КХЛ вратарем, заигравшим в составе армейцев.

Отыграв в основе позапрошлый и прошлый сезоны, Николаев потерял место в составе в начале нынешнего регулярного чемпионата, в октябре был обменян в нижнекамский «Нефтехимик», но уже через полтора месяца произошел обмен в «Спартак». Там Дмитрий конкурирует со словацким вратарем Патриком Рыбаром, несколько раз получал место в составе даже при не очень удачных матчах, но в последнее время заиграл более качественно. В частности, в условиях тотальной эпидемии травм у красно-белых (выбыл в том числе и Рыбар) помог команде выиграть две последние игры КХЛ — дерби против московского «Динамо». Сначала был разгром в гостях со счетом 6:3, а 27 января бело-голубых удалось обыграть по итогам серии буллитов (3:2).

В интервью «Известиям» 24-летний вратарь объяснил, за счет чего удается побеждать в условиях кадровых потерь, как сказалось доверие со стороны главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова, рассказал о причинах расставания со СКА и «Нефтехимиком», а также ответил на вопрос, как сказался на красно-белых декабрьский приход в их игры звездного нападающего Ильи Ковальчука.

— За счет чего «Спартаку» удалось выиграть два последних дерби с «Динамо» в условиях колоссальных кадровых потерь?

— Да всё как обычно — все пацаны всегда заряжены, готовы биться, и в принципе наши потери не мешают побеждать. Хотя, конечно, травмированных пацанов не хватает, и будет лучше, если все будут здоровы, у «Спартака» будут конкретные звенья — тогда станет еще больше получаться.

— Как объясните свой сумасшедший сэйв в овертайме матча с «Динамо»?

— А я сэйв какой-то делал?

— Вроде да. Вытащили из пустого угла шайбу после броска Бреннана Менелла. Что-то похожее недавно в НХЛ сделал Илья Самсонов.

— А, вы про это. У Самсонова все-таки немножко по-другому получилось, насколько я видел. У него был двойной сэйв, сначала он отбил один бросок, потом уже второй из пустой части ворот. У меня получилось, что я был заблокирован игроком «Динамо», пока из-за ворот делался пас на Менелла. И мне в оставленный пустой угол оставалось просто прыгать, а не перемещаться. А там на автомате поймал шайбу.

— «Спартак» впервые за долгое время выиграл серию буллитов. Как-то специально их тренировали накануне прошедшего матча?

— Да нет. Просто до этого как-то не шло у нас на буллитах. И вот в нужный момент пошло. Нет, не тренировали их. Всё было в обычном режиме, сильного внимания не уделяли.

— Насколько оптимальная у вас сейчас форма? Еще в начале января казалось, что вы ее еще не набрали.

— Так и было. Ведь я, можно сказать, до декабря не играл. И, наверно, только в «Спартаке» начал набирать форму. Тренировки тренировками, но форма набирается только через игры. Поэтому понадобилось время. Естественно, сейчас форма у меня лучше, чем была. Но будет еще лучше. Думаю, к плей-офф буду готовым.

— Алексея Жамнова немало критиковали в СМИ за то, что ставил вас в состав даже после некоторых неудачных матчей. Насколько такое доверие помогло вам?

— На самом деле очень благодарен, что такое сильное доверие было. И я просто не могу подставить тренеров. Поэтому отдаю всего себя на каждой игре, на каждой тренировке. Спасибо им за такое. У нас доверительные отношения в команде с тренерским штабом. Всё нормально. Поэтому такие результаты.

— Почему ваша поездка в «Нефтехимик» получилась такой короткой?

— Просто не было у меня должной формы. После СКА я, так сказать, пришел без формы, после отсутствия игровой практики. Поэтому решили с тренерским штабом «Нефтехимика», что мне нужно поднабрать немного форму.

Тем более там как раз в период, когда я пришел, у Нижнекамска пошла игра, пошли победы. Так что главный тренер Олег Юрьевич Леонтьев ничего уже не менял в составе. Я к этому нормально отнесся, и никаких обид на «Нефтехимик» у меня нет. Всё нормально: если команда побеждает без меня, то и слава богу. Так что, когда возник вариант с обменом в «Спартак», который устроил и «Нефтехимик», я, естественно, тоже захотел что-то поменять, рассчитывая в новой команде больше играть.

— Одним из тех, из-за кого вы не заиграли в «Нефтехимике», оказался Филипп Долганов, который осенью дебютировал в КХЛ в 25 лет и сейчас вместе с Андреем Тихомировым тащит команду в плей-офф. Вас удивил такой его дебют?

— На самом деле он большой молодец, что реально получил шанс и взял его. У него всё есть для игры в КХЛ, поэтому желаю ему только удач и побед.

— У вас довольно удачный был прошлый сезон в СКА, даже после перехода удачно игравшего за «Северсталь» Владислава Подъяпольского вы не проиграли ему конкуренцию. Почему в начале нынешнего сезона потеряли место в составе и покинули Питер?

— Потому что у меня была травма. И я ее лечил почти все предсезонные сборы. Всё лето и начало сезона. Вышел только под конец сентября, сидел в СКА запасным, ждал шанса. И не дождался.

— Прошлой весной в СКА пришел новый тренер вратарей из «Адмирала» Юрий Ключников, который сделал Никиту Серебрякова лучшим голкипером КХЛ прошлого сезона. После этого понимали, что рано или поздно вслед за ним клуб вытащит из Владивостока самого Никиту и ваши с Подъяпольским дни в Питере сочтены?

— Ну это... Не будем об этом (смеется).

— Сложно играть и готовиться, когда идет конкуренция с Патриком Рыбаром, и не ясно, кто будет основным в плей-офф?

— Да нет, не тяжело. Ты играешь, готовишься. Неважно, основной на плей-офф или нет. Всегда одинаково готовишься к играм. Даже если сидишь в запасе, нет никакой расслабленности.

— Как повлиял на команду приход в «Спартак» Ильи Ковальчука?

— На самом деле только положительно. Даже сегодня в матче против «Динамо» в каждом периоде он что-то скажет, что-то подскажет, где-то подзаведет на льду. Не знаю, как он вел себя на лавке, поскольку вратари обычно всё время на льду. Но думаю, что и на лавке действует также. Поэтому однозначно только в плюс нам пошел его приход.