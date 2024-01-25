«С каждым матчем Ковальчук будет прибавлять»

Дерби московских «Динамо» и «Спартака» в нынешнем сезоне КХЛ стали крайне увлекательными и результативными. В сентябре динамовцы выиграли 6:3. В ноябре победу уже праздновали красно-белые в овертайме (4:3). В начале декабря они также победили в дополнительное время, взяв верх в сумасшедшем матче со счетом 8:7. Во время январских праздников уже бело-голубые победили в овертайме (3:2).

Наконец, на этой неделе более организованное укомплектованное «Динамо» неожиданно уступило обескровленному травмами ведущих игроков «Спартаку» (3:6). Это позволило спартаковцам закрепиться на четвертом месте в таблице Западной конференции, но и динамовцы в накладе не остались. Они до сих пор вторые.

Впереди у команд еще одна очная встреча — 27 января. В интервью «Известиям» нападающий «Динамо», олимпийский чемпион – 2018, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков прокомментировал результат команды, причины большого количества голов в дерби со «Спартаком» и связь поражения с произошедшим внутри команды вирусом.

— Почему со «Спартаком» у вас в этом сезоне получаются такие веселые игры?

— Для болельщиков, наверное, такая игра (улыбается). Где-то не везет нам тут, похоже. Комментариев по этому поводу даже не буду давать — ничего здесь не могу сказать.

— Можно сказать, что на «Динамо» сказались недавние массовые потери ведущих игроков из-за болезней и травм?

— Да нет, при чем тут это вообще? Ни при чем. Команда готовилась и до этого сыграла нормально. Мы выиграли большинство матчей в январе, проиграли только два — «Нефтехимику» (1:2) и «Спартаку». Причем с «Нефтехимиком» имели немало моментов, чтобы забить, но не реализовали их, а у соперника отлично сыграл вратарь. И в этом случае нам не мешали потери ребят. Так что и после поражения от «Спартака» не надо только на травмы всё списывать.

— Почему же так проиграли обескровленному травмами «Спартаку»?

— Видите, как сложилось. Наверное, были не до конца готовы. И в чем-то нам не улыбнулась удача.

— Может быть, «Динамо» хочет избежать второго места, которое с высокой вероятностью будет означать попадание в первом раунде плей-офф на ЦСКА?

— Ну это, только если пошутить. Всерьез такое воспринимать не стоит. У нас в команде никто на это даже не смотрит. И даже нет разговоров о том, с кем играть в первом раунде.

— Не задумываетесь о потенциальных соперниках в Кубке Гагарина?

— Вообще не смотрим на них. Играем и играем. Если идет хорошо серия, значит хорошо идет. Случаются неудачи, делаем выводы и стараемся исправляться. В принципе, считаю, что «Динамо» хорошо идет в нынешнем сезоне. Даже если есть какие-то спады, то они небольшие. И на них влияют разные факторы — не только игровые. А еще, например, болезни, о которых вы уже сказали. Но это не только у нас — у всех команд. Все обычные люди через такое проходят. Ну и мы пройдем и станем сильнее.

— За счет чего «Динамо» при таком сложном календаре почти избегает длинных спадов?

— Хорошая «физика». Мы в команде постоянно играем друг на друга. Плюс у нас еще пока очень хорошо работает большинство.

— Чувствуете, что нынешний «Динамо» способен выиграть третий подряд Кубок Гагарина?

— Будем надеяться. До плей-офф есть время. Команда может уйти в пике, а может выйти из него и еще лучше играть. Так что будем готовиться. Надеюсь, всё будет хорошо.

— Вы уже дважды сыграли против «Спартака» после перехода в его ряды Ильи Ковальчука. Как вам форма вашего бывшего партнера по сборной России, СКА и «Авангарду»?

— Да, неплохо двигается. Думаю, с каждым матчем будет набирать форму. Знаю, что Ковальчук очень хорошо тренировался, но боевой ритм всё равно надо набрать.

— В «Авангарде» он и правда создавал атмосферу, когда пришел по ходу сезона, что помогло вам тогда взять Кубок Гагарина?

— Он действительно может настроить игроков, зарядить эмоциями. Ковальчук очень эмоциональный человек. И всегда помогает в раздевалке молодым хоккеистам и опытным. Хочется с ним общаться, играть, быть в одной раздевалке.

— «Спартаку» он поможет аналогичным образом?

— Не знаю. Это их раздевалка и их команда. Я отвечаю только за свою команду.

— Вспоминаете победу на Олимпиаде?

— Нет, не вспоминаю. Двигаемся дальше, к новым победам.