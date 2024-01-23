Зашли с Козыревым: тренер-дебютант сделал «Северсталь» открытием КХЛ

«Северсталь» и в первой половине нынешнего сезона КХЛ радовала болельщиков ярким атакующим хоккеем и держалась в зоне плей-офф, но январская победная серия длиной в семь матчей заставила особенно внимательно взглянуть на ее главного тренера Андрея Козырева, впервые в карьере работающего на таком уровне в подобном статусе. Между тем, после Нового года регулярный чемпионат отметился еще несколькими значимыми событиями. Скандал со снятием четырех очков у «Сибири» за нарушение лимита на легионеров может стать решающим моментом в борьбе за место в плей-офф со стороны Восточной конференции. Также нельзя обойти вниманием трудности московских ЦСКА и «Спартака». Об этих и других ключевых событиях регулярки КХЛ — в материале «Известий».

Взлет «Северстали»

Череповецкий клуб в последние годы уже доказал способность добиваться неплохих результатов при минимальном бюджете. Но все успехи новейшей истории ассоциируются в первую очередь с Андреем Разиным, с ноября 2018-го по апрель 2023 года работавшим главным тренером «Северстали», а с мая 2020 года еще и совмещавшим эту должность с постом генерального менеджера.

При нем команда три сезона подряд уверенно выходила в плей-офф, где постоянно давала бой обладающим более серьезными финансовыми и кадровыми ресурсами соперникам. Так, прошлой весной «Северсталь» едва не выбила в первом раунде будущего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА, проиграв ему лишь в последнем седьмом матче серии.

После этого Разин ушел в более богатый магнитогорский «Металлург». Казалось, что на нем были завязаны все успехи «Северстали», поэтому многие ожидали краха череповчан. Но этого не произошло. Новым главным тренером стал Андрей Козырев. В хоккейных кругах он был известен как хороший специалист по работе с молодежью, пытающийся учить ее играть в креативный хоккей.

Долгое время Козырев работал в тренерском штабе команд КХЛ, а затем на разных должностях — в системе петербургского СКА. Он ассистировал в молодежной команде «СКА-1946» в МХЛ, потом в самом СКА на уровне КХЛ, а в 2021–2022 годах поработал главным тренером фарм-клуба питерских армейцев «СКА-1946» в ВХЛ.

В 2022 году Козырев стал ассистентом Игоря Ларионова в «Торпедо». В прошлом сезоне нижегородская команда стала главным открытием КХЛ, поразив публику ярким комбинационным хоккеем, к тому же давшим серьезный по меркам небогатого клуба результат — выход в плей-офф с четвертого места и во второй раунд Кубка Гагарина.

Основная слава досталась Ларионову, но ряд экспертов отмечал и серьезную роль Козырева и в успехах, и в постановке зрелищного стиля игры. Поэтому его назначение главным в «Северсталь» мало кого удивило, хотя для 50-летнего специалиста это первый опыт самостоятельной работы в КХЛ.

Поначалу череповчане чередовали победы с поражениями, хотя их игра радовала глаз. Да и в зоне плей-офф они оказались довольно быстро. Козырев внедрил в состав очень много молодежи. На результатах не сильно сказались потери ряда лидеров прошлых сезонов — в частности, ушедших по ходу нового чемпионата к Разину в «Металлург» защитника Макара Хабарова, а также нападающих Александра Петунина и отыгравшего девять лет в команде Даниила Вовченко.

Проблемой «Северстали» была разве что неважная игра вратарей, но после Нового года внезапно стал выручать команду малоизвестный Александр Самойлов, несколько лет назад не сумевший пробиться в состав ЦСКА, а затем игравший в чемпионате Белоруссии и оказавшийся невостребованным даже на уровне ВХЛ.

Итог: первые семь январских матчей были «Северсталью» выиграны, причем шесть из них в основное время. Лишь 21 января серия прервалась в выездном матче с «Магниткой» (2:3). За 15 игр до финиша регулярки команда Козырева идет на шестом месте, опережая даже сверхбогатого победителя двух предыдущих Кубков Гагарина ЦСКА. Фора в 20 очков от границы зоны плей-офф почти исключает вариант, при котором череповчане выпадут из первой восьмерки Западной конференции. Вероятнее всего, до конца января они обеспечат себе выход в плей-офф.

— Наверное, мало какой хоккеист откажется играть в такой команде, как «Северсталь» и у такого тренера, как Козырев, — поделился мнением с «Известиями» защитник череповецкого клуба Владимир Грудинин. — Андрей Леонидович практикует атакующий комбинационный хоккей, требует от всех игроков по возможности подключаться к атаке. В принципе у нас все играют так — нападающие и защитники в атаке, нападающие и защитники в обороне. Отсюда у нас хорошие результаты и игра, на которую идут болельщики. Думаю, если будем дальше прогрессировать, то можем хорошо выступить и в плей-офф.

Скандал с «Сибирью»

На прошлой неделе совершенно неожиданным оказался инсайд «Спорт-Экспресса» о том, что КХЛ лишит новосибирский клуб четырех очков за нарушение лимита на легионеров из-за того, что только по ходу сезона стало известно о наличии у нападающего Федора Гордеева американского спортивного гражданства.

Вскоре лига подтвердила информацию. До сих пор остаются загадкой причины такого прокола со стороны клуба. Есть вопросы и к КХЛ — ее электронная база не зафиксировала нарушения при летней заявке «Сибирью» Гордеева. Но по регламенту за отслеживание гражданств хоккеистов отвечают клубы. В результате попадания Гордеева в заявку в четырех матчах сезона «Сибирь» нарушила лимит на легионеров. Два эти матча были выиграны, поэтому команду лишили четырех очков.

К этому моменту она шла на восьмом месте в Восточной конференции — это последняя строчка, дающая право играть в плей-офф. Еще до этого скандала положение «Сибири» было не очень надежным — ненамного от нее отставали нижнекамский «Нефтехимик» и хабаровский «Амур». После потери четырех очков на восьмое место поднялся «Нефтехимик», и борьба за последнюю путевку от Востока сильно обострилась.

Кризис «Спартака»

Еще перед Новым годом «Спартак» был в числе лидеров регулярки. А его первая атакующая тройка Николай Голдобн – Иван Морозов – Павел Порядин стала самой результативной в сезоне. Но в декабре она стала сдавать после травмы Морозова.

А в январе помимо него выбыло по состоянию здоровья еще несколько центральных нападающих. В лазарет отправились приехавший в декабре из Северной Америки Михаил Мальцев, а также Андрей Локтионов и Александр Бурмистров. В результате подопечные Алексея Жамнова проиграли девять из 11-ти последних матчей. Этот провал совпал с приходом в команду Ильи Ковальчука, но вряд ли в этом стоит винить 40-летнюю звезду, тем более сам ветеран вполне результативно играет.

— Конечно, когда травмируется столько важных игроков, это не может не сказаться, — сказал «Известиям» ассистент главного тренера «Спартака» Алексей Ковалев. — Но неправильно будет ждать, когда они вернутся. Надо самим находить игру, которая приносила победы до Нового года. Вместе выходить из непростой ситуации. Те ребята, которые есть сейчас, должны брать ответственность за команду и решать эпизоды, работая и за себя, и за травмированных игроков.

На фоне «Спартака» еще больше проблем у ЦСКА. То, что после прошлогодней победы в Кубке Гагарина у армейцев будут сложности с мотивацией и восстановлением ожидалось. Но большинство экспертов считали, что они будут преодолены еще осенью, как это было годом ранее, после первой победы в плей-офф под руководством Сергея Федорова. Но кризис продолжается и в январе. Красно-синие проиграли четыре из пяти последних матчей. И идут седьмыми. Но даже такой провал не исключает возможности преображения опытного коллектива в плей-офф.

«Лада» держится

Тольяттинский клуб вернулся в КХЛ летом после пяти сезонов в ВХЛ. И был вынужден кардинально обновлять состав, в основном комплектуясь по остаточному принципу — хоккеистами, оказавшимися невостребованными в других командах. Но главному тренеру Олегу Браташу удалось выжать максимум из коллектива. К концу января он до сих пор в первой пятерке Востока и почти обеспечил себе выход в плей-офф.

— Этот успех достигнут за счет нескольких факторов, — объяснил «Известиям» генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев. — Сами хоккеисты, подтвердившие свои данные в начале сезона, дали обещания о том, что они пришли в «Ладу» перезапустить свои карьеры. Тренерский штаб, который грамотно выстроил стиль игры с самого начала сезона. Региональные власти, оказавшие финансовую поддержку и постоянно интересующиеся делами команды. И, разумеется, болельщики. У нас билеты на матчи раскупают на месяц вперед. Город этим живет. А играй мы без результата, находись внизу таблицы, никто бы на нас не ходил. И нам абонементы бросали бы на лед. Как уже не раз бывало.

Первые в плей-офф

Лидерство ярославского «Локомотива» в регулярном чемпионате делает его одним из главных фаворитов плей-офф. За два с половиной года работы в клубе главный тренер «железнодорожников» Игорь Никитин сумел выстроить крайне эффективную в плане обороны и атаки команду. Нечто подобное он в свое время сделал в ЦСКА, что позволило выиграть в 2019 году Кубок Гагарина. Не менее мощно выглядит идущее вторым на Западе московское «Динамо». Эти два клуба, а также петербургский СКА уже обеспечили себе места в плей-офф.

— Мы стремимся побеждать в каждом матче, быть как можно выше в таблице и постоянно улучшать свою игру, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий СКА Валентин Зыков. — Конечно, главное — это плей-офф, но хотим туда выйти с как можно более высокого места, независимо от того, какие у нас соперники и конкуренты.

Регулярный чемпионат КХЛ закончится 26 февраля. Плей-офф начнется 1 марта и финиширует не позже 30 апреля.