«Против «Динамо» сыграли в их же стиле»

Одним из главных событий января в КХЛ стал спад московского «Спартака», вызванный жуткой эпидемией травм. До Нового года красно-белые проводили свой лучший сезон за несколько десятилетий. Они лидировали в регулярном чемпионате, а их первое атакующее звено Николай Голдобин – Иван Морозов – Павел Порядин было одним из самых результативных в турнире.

Но еще в декабре Морозов, ключевой центральный нападающий, выбыл на два месяца из-за травмы.

А в январе повреждения получили еще три центра — Михаил Мальцев, Александр Бурмистров и Андрей Локтионов. Кроме них, выбыли еще два значимых крайних форварда — Шейн Принс и Егор Филин. В результате «Спартак» за последний месяц проиграл девять матчей из 12 и откатился на четвертое место в Западной конференции, отстав от лидеров.

На этой неделе в строй вернулись Бурмистров, Принс и Филин, но последний матч с московским «Динамо» «Спартаку» пришлось играть еще и без Голдобина и Порядина. При этом, даже окончательно лишившись основной тройки, подопечные Алексея Жамнова сумели крупно выиграть в принципиальном дерби со счетом 6:3, выпуская на лед малоизвестную молодежь из фарм-клуба красно-белых воскресенского «Химика».

В интервью «Известиям» защитник «Спартака» Егор Зайцев объяснил, как команда справляется с потерями, и поделился впечатлениями от игры с суперзвездой российского хоккея Ильей Ковальчуком, который в декабре подписал контракт с красно-белыми и вернулся в КХЛ после перерыва в 2,5 года.

«Молодые парни мотивированы пользоваться шансом»

— Каково сейчас команде без огромного количества основных игроков? Состав на последний матч с ужасом вспоминаете?

— Почему с ужасом? Молодые ребята получили шанс сыграть в КХЛ, пока у нас много травмированных. Я их знаю хорошо — они играют за наш фарм-клуб, почти все проходили с нами сборы. Поэтому все друг друга знаем. И понимаем, что парни имеют хороший потенциал. Вот они и воспользовались своим шансом в последней игре с «Динамо», когда тренерский штаб решил их выпустить в условиях такого количества потерь.

— Что такого сказал Алексей Жамнов команде перед дерби с «Динамо», что вы провели столь яркий матч при таких потерях?

— Потери у нас уже давно, мы много матчей сыграли с ними. Так что надо уже как-то привыкать к этому. И мы уже более-менее адаптировались к игре без травмированных ребят. Ищем сильные стороны в других моментах — где-то играем попроще, побыстрее, через борьбу. Вот в дерби с «Динамо» получилось так, что сыграли практически в их же стиле — попроще, всё через борт, чтобы вывести шайбу побыстрее из своей зоны и пойти в контратаку. Всё это получилось.

— В плей-офф будете действовать так же? Или вернетесь к своей комбинационной атакующей игре, когда все травмированные вернутся?

— Как тренерский штаб скажет, так и будем играть. (Улыбается.) Наше дело — выполнять установку на игру.

— Насколько заметна изнутри разница в игре «Спартака» с лидерами и без лидеров?

— Вы же видели матч с «Динамо» — результат на табло, 6:3. Не могу сказать, что разница оказалась большой. Конечно, сказались и обстоятельства: хорошо сыграли все те ребята, которые вышли вместо лидеров. Поэтому получилось победить. А так мы ждем возвращения наших ключевых игроков. Но здорово, что молодые парни мотивированы пользоваться шансом и показали, что могут выполнять требования тренерского штаба.

«Может быть, у ЦСКА фарт ушел»

— Каково вам находиться с Ильей Ковальчуком на льду и в раздевалке?

— В любом случае это значимая фигура в хоккее для нас всех. Это лидер и авторитет. В раздевалке и на скамейке он постоянно подсказывает ребятам, как стоит действовать в тех или иных ситуациях. Считаю, что это было очень ценное приобретение для «Спартака».

— Часто доводилось пересекаться с фигурами такого масштаба?

— По сути да, Ковальчук — выдающийся человек для нашего хоккея, но у меня и в «Динамо» были партнеры, которые многого добились и были настоящими лидерами. Можно в качестве примера привести Александра Еременко, Илью Никулина, Алексея Терещенко. Что с ними игра, что сейчас с Ковальчуком — это всегда колоссальный опыт для любого хоккеиста.

— «Спартак» обеспечил себе выход в плей-офф. Что теперь будете делать в оставшийся месяц регулярного чемпионата?

— Расслабляться точно нельзя. Наоборот, надо сейчас готовиться и к плей-офф подойти в оптимальной форме.

— Есть разница, против кого играть в первом раунде?

— Я думаю, что нет. Надо выходить и показывать свою сильную сторону — это владение шайбой, комбинационный хоккей, которого от нас требует тренерский штаб. Нам не принципиально, с кем играть.

— Даже на ЦСКА не боитесь попасть?

— Нет. Повторюсь, нам не кардинально важно, на кого попадать — ЦСКА, СКА или «Динамо». Считаем, что мы тоже очень сильная команда. Поэтому не будем специально под кого-то подстраиваться. Как бог даст, так и будет.

— Нет опасения, что ЦСКА так и завершит свой провальный регулярный чемпионат на седьмом месте, а в плей-офф в своем стиле соберется и опять всех победит?

— Мы об этом не думаем. Мы думаем о своей игре.

— Вы в начале января с ЦСКА играли, потерпели поражение 2:3, но дальше армейцы вновь попали в кризис, проиграли четыре матча из шести. Чувствуется, что это уже не такая мощная команда, как в прошлые два сезона, когда она выигрывала Кубок Гагарина?

— Не знаю. Для меня лично команда ЦСКА как была сильной с опытными игроками, так и осталась. Просто где-то, может быть, фарт ушел или еще что-то.