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На выставке «Россия» прошли мероприятия к 80-летию снятия блокады Ленинграда

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Фото: РЕН ТВ
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На выставке-форуме «Россия» к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады была воссоздана уменьшенная копия Дворцового моста. Об этом 27 января сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко, побывавший на месте.

«Каждый час под 7-ю симфонию Шостаковича разводят уменьшенную копию Дворцового моста. Во время блокады мосты играли огромную роль как в военной, так и гражданской инфраструктуре», — рассказал он.

По словам председателя архивного комитета Санкт-Петербурга Петра Тищенко, мосты в блокадном Ленинграде играли роль «артерий», по которым городу удавалось связываться. По ним перемещались вооружения Красной армии и то, что производилось в осажденном городе, поэтому они становились главной целью бойцов вермахта.

На самой выставке присутствовало большое количество блокадников, с которыми пообщался корреспондент. Так, одна из женщин рассказала о своем муже, которого удалось перевезти по Дороге жизни.

«Он мне рассказывал много вещей. И перед ним ушла одна машина под лед, другая под лед. Мама была седая. Ему было 12 лет, когда его везли по Дороге жизни», — поделилась она.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что преступления гитлеровских пособников не имеют срока давности, а блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму. Он также добавил, что по всем преступлениям, совершенным нацистами в годы ВОВ против граждан СССР, будут вестись расследования.

Также в этот день Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, возведенный на территории Гатчинского района Ленинградской области по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического обществ. На этом месте в годы ВОВ располагались лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Осада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.

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