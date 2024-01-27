Бойцы ВС РФ захватили натовский БТР в бою под Артемовском

Бойцы 200-й бригады Северного флота Вооруженных сил (ВС) РФ после ожесточенных боев захватили натовский бронетранспортер YPR-765. Об этом 27 января рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

На кадрах видны надписи на технике, согласно которым брошенный БТР принадлежит 110 ОМБр Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточняется, машина была захвачена на северо-западе артемовского направления. Российские бойцы отбуксировали ее в ремонтную зону, после чего она была восстановлена.

Ранее в этот день ВС России поразили в Черкасской области Украины зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 украинских вооруженных сил. Кроме того, были поражены склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях.

До этого, 10 января, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что западные страны в 2023 году передали Украине меньше тяжелой техники из-за неудачи Киева в ходе контрнаступления. По его словам, украинские власти не оправдали оказанного им доверия.

В конце декабря военный эксперт Андрей Кошкин сообщил, что ВС РФ уничтожили большую часть оружия и техники, которые поставили Украине западные страны. Он отметил, что вооружения, на которые делали высокую ставку как на Украине, так и за рубежом, в частности танки Leopard, Challenger, Abrams, были уничтожены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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