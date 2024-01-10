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Военный эксперт объяснил сокращение поставок тяжелой техники Украине

Военный эксперт Дандыкин связал сокращение поставок техники с неудачами ВСУ
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Западные страны в 2023 году передали Украине меньше тяжелой техники из-за неудачи Киева в ходе контрнаступления. Такое мнение капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин высказал в среду, 10 января.

По его словам, украинские власти не оправдали оказанного им доверия.

«Всё, что давали, во многом потеряно, небольшое количество территории, которое было приобретено, сейчас в большинстве своем наши возвращают. Была освобождена Марьинка, сейчас продвигаются по определенным направлениям. Есть еще и внутренние проблемы — в Америке предстоящие выборы, в Германии сейчас не всё спокойно, а это главный спонсор Киева в Европе», — сказал Дандыкин в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению эксперта, в 2024 году без успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) западной помощи станет еще меньше.

«Все заявления Киева о том, что они всё сделают, ворвутся в Севастополь и так далее — всё закончилось неудачей. Поэтому их посадили на более скудный паек», — отметил эксперт.

Он добавил, в основном ВСУ собираются уходить в оборону, пытаются отсидеться и вооружиться.

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9 января колумнист Макс Бут в статье для газеты The Washington Post отметил, что прекращение финансовой помощи со стороны США станет катастрофой для Украины. Неизбежным последствием прекращения поддержки Вашингтона станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях ВСУ и ВС РФ и это станет для киевского режима фатальным, передает RT.

При этом он отмечает, что Вашингтон значительно ослабнет в качестве мирового лидера. Фактически это будет означать конец глобального лидерства Соединены Штатов, сообщает телеканал «Звезда».

8 января журнал Focus сообщил, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО. Как указало издание, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат признал, что страна самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве, сообщает телеканал «360».

Перед этим, 7 января, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и призвал не преуменьшать значимость этого источника.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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