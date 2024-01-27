Правительство одобрило изменения в легализации российских и иностранных документов

Правительство одобрило корректировки, позволяющие подтвердить подлинность полученных за рубежом документов не только в Москве, но и почти в 40 региональных центрах, где есть территориальные подразделения МИД РФ. Об этом 27 января сообщается на сайте кабмина.

«Это касается в том числе дипломов, свидетельств о браке и рождении детей», — говорится в сообщении.

В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

Изменится и порядок запроса официальных бумаг из другого государства, например, когда посетить его затруднительно. Пошлина за это теперь будет взиматься не автоматически, а только если данная процедура осуществима.

Нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года. Они должны помочь гражданам удобно и быстро проходить процедуры подтверждения личных документов.

В сентябре 2023 года МИД РФ предложил повысить цену оформления загранпаспорта за рубежом и в целом проиндексировать консульские услуги за рубежом. Так, рассматривалось повышение цены оформления обычного загранпаспорта сроком на пять лет с $30 до $35, а биометрического, который действует десять лет, с $80 до $90.

Помимо этого, в МИД РФ предложили также увеличить сбор на заявление о выходе из гражданства РФ. Проект дипведомства предполагает повысить цену с $65 до $130. Также будет рассматриваться вопрос об увеличении сбора по удостоверению брачного договора нотариусом — со $100 до $110.

Позднее, 27 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о росте пошлины за оформление биометрического загранпаспорта на 20%. В документе отмечалось, что пошлина вырастет с 5 тыс. рублей до 6 тыс. рублей с 1 июля 2024 года. Для детей стоимость выдачи загранпаспорта поднимется с 2,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.