Шульгинов дал старт отраслевому Дню энергетики выставки-форума «Россия»

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в субботу, 27 января, открыл День энергетики. Церемония прошла в ВДНХ в Павильоне № 46 «Энергия жизни».

«Российский ТЭК демонстрирует успехи на мировой арене, является одним из лидеров по всем направлениям — добыче нефти, газа, угля, производства электроэнергии. Наши отрасли работают устойчиво, и нам хотелось бы показать, как мы работали последние 20 лет, каких успехов достигли», — сказал глава ведомства.

В рамках церемонии он вручил представителям ТЭК государственные и ведомственные награды за вклад в развитие энергетики.

Кроме того, министр принял участие в церемонии запуска трех модернизированных энергоблоков Гусиноозерской, Костромской и Пермской ГРЭС, совокупная мощность которых составляет 1390 МВт.

«Вводы блоков на территории Республики Бурятия, Пермского края, Костромской области, действительно, важны для этих регионов, они обеспечат надежное энергоснабжение территорий и будут залогом для их дальнейшего развития», — заявила член Правления ПАО «Интер РАО», председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» Александра Панина.

Ранее в этот день заместитель председателя правительства РФ Александр Новак посетил выставку «Россия». Он осмотрел экспонаты, в числе которых — модернизированные спецавтомобили, способные преодолеть любые овраги и траншеи.

Выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.