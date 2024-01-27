Новак осмотрел спецтехнику в ходе Дня энергетики на выставке «Россия»

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 27 января, в День энергетики, посетил Международную выставку-форуме «Россия» в Москве. Кадры с мероприятия показали «Известия».

Новак осмотрел экспонаты выставки, среди которых — модернизированные спецавтомобили, способные преодолеть любые овраги и траншеи.

Помимо экспозиции для гостей выставки подготовили насыщенную культурную и образовательную программу. Мероприятия посвятили повышению безопасности и экологической чистоте добычи энергии, а также улучшению доступности газоснабжения.

В программу дня также входят мастер-классы по энергетике со специалистами Мосэнерго, встречи с артистами и спортсменами. Эксперты расскажут посетителям о работе Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и помогут изготовить объемную аппликацию «Как работает ТЭЦ?». Участники также смогут построить модели гидротурбины и электромобиля, работающего от солнечной батареи.

Завершением Дня энергетики станет музыкальный концерт с участием российских певцов и музыкантов, в числе которых Надежда Бабкина, Валерий Сюткин, арт-группы «Soprano Турецкого» и «Хор Турецкого» и другие.

Ранее, 25 января, на выставке «Россия» прошел день базовых секторов промышленности. На мероприятии выступили отраслевые эксперты, которые, помимо прочего, назвали самые востребованные специальности среди компаний.

Выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.