День базовых секторов промышленности проходит на выставке «Россия»

Молодежь, которая не мыслит себя отдельно от России, нуждается в актуальной профориентации. Этот вопрос 25 января обсуждали эксперты на выставке «Россия» в рамках Дня базовых секторов промышленности, который проводит Минпромторг РФ.

«Несмотря на то что глобально по цифрам статистики всё неплохо — растет выручка, растет производство, растет и численность задействованных людей в этом секторе экономики (химической промышленности. — Ред.), мы понимаем, что проблема всё-таки есть», — сообщил замдиректора департамента химпрома в Минпромторге Алексей Артемьев.

Он уточнил, что многие отраслевые компании сигнализируют о проблемах с отдельными востребованными специальностями. Прежде всего, речь идет про инженерные специальности и химиков-технологов, уточнил Артемьев.

По мнению экспертов, формирование кадрового резерва с прицелом на будущее — это часть экосистемы успешного развития химпрома. Здесь важно работать на опережение.

Ранее, 18 октября, в пресс-службе правительства РФ сообщили о выделении дополнительных 5 млрд рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции. Средства поступят из резервного фонда кабмина и позволят поддержать около 70 инновационных проектов, в том числе в области металлургии, станкостроения, химической промышленности, транспортного, нефтегазового и тяжелого машиностроения.