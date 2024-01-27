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Ученые из Перу нашли в «мумиях инопланетян» фрагменты животных
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Ученые из Перу нашли в «мумиях инопланетян» фрагменты животных

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Luis Barron
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Ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу опубликовали отчет об экспертизе останков тел из пустыни Наска, которые некоторые уфологи считали мумиями инопланетян.

Исследование тел подтвердило наличие в них нечеловеческих элементов, а конкретно — фрагментов мелких животных, пишет 27 января «РИА Новости».

Специалисты сделали рентген тел и выявили, что голова одного из них соответствовала черепу млекопитающего, а некоторые кости принадлежали птицам. У одного из взятых образцов из-за строения создавалось впечатление беременности. Его снимок показал наличие в теле простого камня.

Как отметил сотрудник института Флавио Эстрада Морено, кости «мумий» напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно найти на археологических кладбищах перуанских культур.

Никаких признаков инопланетной жизни в останках не обнаружили. Зато были замечены признаки нарушения законов в связи с тем, что костные части доиспанского периода являются музейными экспонатами. Так, в результате экспертизы было возбуждено уголовное дело об их незаконном вывозе, пишет «Газета.Ru».

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В сентябре 2023 года мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан показал конгрессу Мексики маленьких мумифицированных существ якобы неземного происхождения. Мауссан объяснил, что останки этих мумий, возраст которых составляет тысячу лет, были обнаружены во время раскопок перуанского города Наска. Он также сослался на анализ, согласно которому ДНК существ и человека расходятся на 30%.

В конце мая того же года профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и всё еще находятся здесь. Он рассказал, что был на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе и знает, что есть люди, занимающиеся «программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов».

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