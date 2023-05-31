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Профессор из США заявил о 100% вероятности посещения Земли пришельцами

Профессор Стэнфорда Нолан: инопланетяне посещали Землю и все еще находятся здесь
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Фото: Global Look Press/NASA
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Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и все еще находятся здесь. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Своими выводами ученый поделился на тематической конференции в Нью-Йорке. По его мнению, вероятность того, что пришельцы посещали нашу планету составляет 100%. Кроме того, он предполагает, что люди видели их раньше, но, как члены южноамериканских племен, впервые увидевшие испанские корабли, не заметили в этом ничего необычного.

«Они появляются и говорят: «Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных», — приводит слова Нолана издание.

Профессор рассказал, что присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе США. Он заявил, что есть люди, занимающиеся «программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов». Ученый отметил, что даже маленькие открытия, совершенные в этой области, могут привести к технической революции.

Нолан также указал, что его веру в существование инопланетных форм жизни поддерживает серьезное отношение правительства США к этой теме.

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В декабре 2022 года агентство Associated Press сообщило, что специальная целевая группа в минобороны США, которая специализируется на расследовании неопознанных летающих объектов (НЛО), получила «несколько сотен» новых обращений по поводу разных явлений, но в Пентагоне пока так и не нашли подтверждений посещения Земли инопланетянами. Отмечается, что управление директора национальной разведки в период с 2004 по 2021 год зафиксировало 144 явления, 80 из которых — сразу несколькими датчиками, однако ни одно из них не имело внеземного происхождения.

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