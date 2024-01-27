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На Украине предрекли бунт в Верховной раде против Зеленского

Политолог Бортник считает, что в раде зреет бунт против Зеленского
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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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В Верховной раде зреет кризис, из-за которого президент Украины Владимир Зеленский может потерять часть своих полномочий. Таким мнением 26 января поделился директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник на своем YouTube-канале.

«Ситуация с изгнанием [депутата] Марьяны Безуглой в Верховной раде продемонстрировала, что в глубинах парламента зреет бунт и постепенно начинает формироваться большинство «за [главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия] Залужного», — заявил политолог.

Он отметил, что население Украины еще до конфликта привыкло к сильной личной власти Зеленского. Однако украинцы забыли, что эта власть строилась в первую очередь на доминировании в парламенте партии «Слуга народа».

«Именно монобольшинство в парламенте позволило Владимиру Зеленскому установить полный контроль над правительством, силовыми структурами, судебными структурами. И превратилось вот это монобольшинство в моновласть», — добавил Бортник.

Если действующий президент Украины потеряет это «монобольшинство», то в Верховной раде начнутся процессы формирования новой правящей коалиции и избрания нового спикера парламента. В итоге Зеленский превратится «в хромую утку».

«Если на Украине начнутся изменения во власти, они начнутся именно с парламента. <…> Президента Украины в любом случае впереди ждут сложные времена», — резюмировал эксперт.

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В конце ноября 2023 года Безуглая заявила, что Залужный должен подать в отставку. Она выразила мнение, что главком должен сделать это, так как не предоставил план боевых действий ВСУ на 2024 год. После этого член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский назвал пребывание Безуглой в Верховной раде угрозой безопасности страны.

11 января Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из правящей партии «Слуга народа». Депутат отметила, что не хочет иметь общих обязательств с нардепами фракции, «которые вонзают нож в спину», после того как в ходе заседания Верховной рады участники заблокировали трибуну, пытаясь добиться увольнения девушки. Она неоднократно критиковала военное руководство Украины.

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