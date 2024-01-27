Украинская армия исчерпает имеющиеся в ее распоряжении запасы артиллерийских снарядов к концу февраля, если конгресс США не одобрит финансирование Киева. Об этом в колонке для газеты The Times 27 января написал британский журналист и военный историк Макс Хейстингс.

«Если республиканцы в конгрессе США не откажутся от блокирования дальнейшей военной помощи, к концу следующего месяца у украинцев закончатся артиллерийские снаряды», — говорится в статье.

По словам автора, у украинского руководства нет конкретной стратегии на случай дальнейших заминок с поставками вооружений от западных союзников.

«Это неотложный и жизненно важный вопрос. Украинское руководство находится в замешательстве относительно того, что делать дальше», — пишет Хейстингс.

Между тем журналист отмечает, что Россия наращивает свое военное преимущество, в частности, увеличивает производство вооружений и более эффективно использует беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы.

Хейстингс добавил, что западноевропейские страны «за исключением государств Скандинавии и Балтии» скрыто хотят прекращения украинского конфликта на любых условиях.

В свою очередь, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис накануне заявил, что размер финансовой помощи Украине уже не имеет никакого значения, поскольку в украинской армии катастрофическая нехватка людей. Он добавил, что о дефиците живой силы свидетельствуют факты повальной мобилизации в стране.

Ранее, 23 января, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта. В ходе выступления в Совете Безопасности ООН он также подчеркнул, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда.

В начале января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.