В США одобрили продажу Греции истребителей F-35 на $8,6 млрд

Госдепартамент США согласился продать Греции истребители F-35. Об этом сообщила газета The Washington Post в пятницу, 26 января.

«Госдепартамент уведомил конгресс о своем одобрении продажи <…> современных истребителей F-35 Греции на сумму $8,6 млрд поздно вечером в пятницу», — сказано в публикации.

Сообщалось также, что партия включает в себя 40 истребителей F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и сопутствующее оборудование, необходимое для обслуживания самолетов.

Ранее, 6 января, правительственные источники по итогам переговоров греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и государственного секретаря США Энтони Блинкена сообщили, что Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями.

Греция в конце июня 2022 года направила Соединенным Штатам официальное письмо, в котором содержался запрос на покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Отмечалось, что греческое правительство намерено получить 20 самолетов F-35, а затем купить еще 20 самолетов.

8 февраля прошлого года сообщалось, что поставки Греции американских истребителей пятого поколения F-35 являются вопросом времени после того, как их одобрили председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес.

Весной 2023 года США уведомили Турцию о ее исключении из программы поставок истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что страна закупит истребители F-16, но эту сделку должен одобрить конгресс США.