На Украине все чаще выражают желание, чтобы Вашингтон закончил конфликт с Россией. Об этом сообщает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Сегодня я разговаривал с одним человеком оттуда (с Украины. — Ред.), и он сказал, что, будь у Вашингтона была хоть капля человечности или сдержанности, они (американцы. — Ред.) покончили бы с этой трагедией как можно скорее», ― заявил бывший сотрудник Пентагона 24 января в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Как отметил собеседник, Украина держится сейчас исключительно за счет стран Запада, которые перечисляют финансовую помощь Киеву. По словам экс-советника, немало количество американских денег оказывается в карманах киевских чиновников.

«Чем дольше это (конфликт с Россией. — Ред.) будет продолжаться, тем больше украинцев покинет Украину, что станет катастрофой для страны и для украинской нации», ― резюмировал эксперт.

Ранее, 23 января, глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.