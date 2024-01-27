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Путин сообщил о продвижении российских войск в районе Соледара

Путин: все контратаки в Соледаре в ДНР отбиты, идет движение вперед
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Обстановка в городе Соледар, который находится в Донецкой Народной Республике (ДНР), остается сложной, однако российская армия продолжает делать успехи. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами — участниками специальной военной операции (СВО), прошедшей в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете в пятницу, 26 января.

«Там (в Соледаре. — Ред.) ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал», — сообщил он.

Путин подчеркнул, что военнослужащие армии России работают слаженно и полностью уверены в будущем успехе операции.

«На южном фланге, на северном фанге, со всех сторон движение потихоньку идет. Все контратаки отбиты и движение вперед [происходит] почти каждый день», — резюмировал президент РФ.

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Ранее, 12 января, Минобороны России показало, как подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) тульских десантников сбросами гранат уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром.

До этого, 20 декабря, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин поговорил в военнослужащими под Соледаром. Один из солдат отметил, что многие его сослуживцы подписывают уже не первый контракт и прекрасно понимают работу. При этом каждый человек в роте занимает должность, в которой хорошо разбирается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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