Тульские десантники сбросами гранат уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром
Подразделения БПЛА Тульских десантников сбросами гранат уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Минобороны РФ 12 января показало фрагмент боевой работы.
При ведении активных боевых действий на соледароартемовском направлении в ходе поддержки штурмовых групп десантников подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) активно применяют дроны для сброса гранат.
После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к устройству со сбросом боеприпасами, оператор беспилотника приблизился через гаджет к позиции противника и определил цель для поражения — это четыре военнослужащих ВСУ, перемещающиеся вдоль позиции. Несколько секунд уходит на корректировку и наведение. Дальше — сброс гранаты типа ВОГ, попадание в противника и его уничтожение.
Уверенные действия расчетов БПЛА ВДВ позволили штурмовым группам Тульских десантников без потерь зайти на позиции ВСУ, зачистить их и закрепиться, тем самым выполнив поставленную боевую задачу, рассказали в оборонном ведомстве.
11 января Минобороны сообщило, что Ивановские десантники вывели из строя танк и БМП ВСУ на артемовском направлении. Военнослужащие применили беспилотники со сбросами гранат, а также FPV-дроны для уничтожения живой силы и вывода из строя боевой бронированной техники.
10 января в интервью изданию «Украинская правда» командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Крым заявил, что постоянные удары российских беспилотных летательных аппаратов заставляют украинских боевиков подолгу прятаться в укрытиях. Он отметил, что российские БПЛА работают как карусель: буквально не садятся, постоянно работают.
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