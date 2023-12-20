Корреспондент «Известий» показал работу бригады «Волки» под Соледаром

Рота огневой поддержки Первой ДРШБр «Волки» продолжает вести боевые действия с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал 20 декабря, как бойцы наносят удары по противнику под Соледаром.

Военнослужащие также рассказали Трушнину об организации своей работы.

«Пошел в военкомат. Пытался мобилизоваться. Они мне предложили контракт на добровольца вместо мобилизации. Подписал, ждал решение», — поделился командир расчета с позывным Подросток.

По его словам, ответа долго не было, поэтому он обратился к товарищу, который дал номер куратора. Тот предложил ему вступить в бригаду «Волки».

«Полгода наводчиком был. Мы проходили полностью обучение. От номеров расчета до всех должностей. Всему обучались», — сказал военный.

Он отметил, что многие его сослуживцы подписывают уже не первый контракт и прекрасно понимают работу. При этом каждый человек в роте занимает должность, в которой хорошо разбирается, добавил командир расчета.

Боец с позывным Новочек указал на развитие технологий ведения боев, которые сейчас ведутся в основном с помощью артиллерии и беспилотников.

«У нас всё четко отработано. Нам команды дают, мы выдвигаемся, маскируемся и прячемся», — заключил он.

Ранее, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

До этого корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал тренировку штурмовых подразделений группировки «Восток». Он сообщил, что новобранцев готовят днем и ночью. Каждый из них должен быть уверен в своих силах и не только хорошо стрелять, но и принимать верные решения в критических ситуациях, отметил репортер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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