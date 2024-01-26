В МИДе указали на попытки США лишить Индию преимуществ от закупок нефти из РФ

США и их союзники хотят лишить Индию и других партнеров России преимуществ от выгодных закупок российской нефти. Об этом в пятницу, 26 января, заявили в МИД РФ, отвечая на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова.

Там подчеркнули, что Россия в течение многих лет вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Индии. Поставки энергоносителей и реализация проекта строительства атомной электростанции «Куданкулам» являются важной составляющей этой работы.

«За счет переработки черного золота, закупаемого у нас по выгодной цене, индийские компании стабильно повышают собственную конкурентоспособность на мировом рынке. Вашингтон же и его сателлиты нацелены на то, чтобы лишить наших партнеров этого преимущества», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.

В министерстве также отметили, что Россия видит стремление Запада навязать отдельным странам Южной Азии свою доктринальную, выстроенную по натовским схемам версию «индо-тихоокеанства». Вместе с тем МИД назвал очевидным тот факт, что данный субрегион не нуждается во внешнем покровительстве, в том числе силовом.

«К тому же Индия и Пакистан, являющиеся важными участниками процессов построения неблокового пространства трансграничной взаимосвязанности, работают в иных форматах с позитивной, созидательной повесткой, таких как ШОС», — уточнили в дипведомстве.

Ранее, 22 января, в разговоре с «Известиями» спрогнозировал рост товарооборота России и Индии в 2024 году. По его словам, объемы торговли будут в значительной мере зависеть от цен на энергоносители, потому что в российском экспорте они занимают существенную долю.

Ранее, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин на встрече с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что отношения России и Индии, несмотря на все сложности в мире, развиваются поступательно. Глава государства обратил внимание на то, что второй год подряд между странами уверенными темпами растет товарооборот.