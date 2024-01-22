Эксперт спрогнозировал продолжение роста товарооборота России и Индии

Товарооборот России и Индии в январе–ноябре 2023 года достиг $59,7 млрд. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев спрогнозировал рост показателя в 2024-м и рассказал «Известиям», от чего будут зависеть объемы поставок.

«РИА Новости», ссылаясь на данные индийского министерства торговли и промышленности, сообщило, что по сравнению с 2022-м показатель за январь–ноябрь 2023-го увеличился в 1,9 раза. Основу экспорта Индии составляли медикаменты, продукция из стали, корунд, креветки, керамика. При этом в основном Индия импортировала из России нефть, нефтепродукты, уголь, удобрения, бриллианты.

«Думаю, что [рост товарооборота России и Индии в 2024 году] будет в связи с известными тенденциями к увеличению торговли со странами Азии», — сказал Данильцев.

По его словам, объемы будут зависеть в значительной мере от цен на энергоносители, потому что в российском экспорте они занимают существенную долю.

«А также будет зависеть от того, насколько Индия сможет найти продукцию, которая будет интересна для России, потому что у нас всё-таки экспорт в Индию из России превышает импорт существенно. Поэтому здесь будет зависеть в основном от двух этих обстоятельств», — заключил Данильцев.

Ранее, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин на встрече с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что отношения России и Индии, несмотря на все сложности в мире, развиваются поступательно. Глава государства обратил внимание на то, что второй год подряд между странами уверенными темпами растет товарооборот.

До этого, 26 декабря, вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предположил, что товарооборот между Россией и Индией по итогам 2023 года достигнет $50 млрд. Он подчеркнул, что в последние годы, несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются Москва и Дели, торгово-экономические связи двух стран развиваются стремительно.