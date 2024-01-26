IT-эксперт рассказал о способах защиты от мошенников на онлайн-распродажах

28 января в интернете пройдет крупная распродажа — киберпонедельник. Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов назвал в пятницу, 26 января, способы защиты россиян от злоумышленников в период онлайн-распродаж.

По словам специалиста, одной из распространенных опасностей являются фишинговые сайты, которые выдают себя за легитимные ресурсы. IT-эксперт уточнил, что на эту уловку чаще всего попадаются те пользователи, которые перешли по ссылке из почты или внезапно выскочившего баннера.

«Якобы совершая покупки, клиент вводит свои данные, в том числе и банковские. Нажимая кнопку «отправить», человек передает мошенникам то, чего они ждали, а сам в итоге остается ни с чем: реквизиты украли, товар не прислали», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Еще один популярный способ обвести человека вокруг пальца и украсть его деньги и данные — социальная инженерия. Злоумышленники предлагают человеку приз за то, что он активно покупает товары в Сети.

«Чтобы получить награду, надо лишь ввести ваши данные и пароль от онлайн-банка. Киберпреступники, использующие методы социальной инженерии, могут взаимодействовать с вами и с помощью электронной почты, и через фальшивые сайты. Это может быть даже телефонный звонок, а мошенник может представиться представителем онлайн-магазина», — уточнил Липов.

Он посоветовал проверять каждый свой шаг при покупках онлайн и не совершать никаких операций, если возникли сомнения. Никогда и никому не стоит сообщать свои личные данные, а также вводить свои логины и пароли от существующих сайтов нигде, кроме них.

IT-эксперт призвал не доверять электронным письмам с неизвестных адресов и не переходить по случайным ссылкам. Покупки следует совершать только на надежных сайтах.

«Наличие https перед адресом — очень важно. Это показатель безопасного соединения. Избегайте покупок, когда подключены к публичному доступу Wi-Fi без использования», — заключил эксперт.

Первая крупная онлайн-распродажа года — киберпонедельник — пройдет с 29 января по 1 февраля. Накануне директор по розничным продуктам финтехкомпании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал «Известиям», как не поддаться скидочному ажиотажу и сделать действительно выгодные покупки. Например, эксперт посоветовал наполнять корзины в интернет-магазинах до распродажи.

В свою очередь директор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Денис Ковалев также рассказал, что самыми распространенными мошенническими схемами в период активных распродаж являются фишинговые письма, фейковая реклама и поддельные сайты. При этом злоумышленники крадут не только средства своих жертв, но и их персональные данные для последующей продажи в даркнете, передает RT.

В прошлом году в России прошла акция «черная пятница». Она длилась несколько дней. Распродажи начались в ночь с 23 на 24 ноября в полночь по московскому времени и продлились до конца воскресенья, 26 ноября. Участие принимали большинство офлайн-магазинов и интернет-ритейлеров.

30 ноября в Ассоциации компаний интернет-торговли сообщили «Известиям», что количество заказов у разных компаний интернет-торговли в «черную пятницу» выросло в 1,5–3 раза.