Реклама
Прямой эфир
Общество
Прокуратура начала проверку после гибели мужчины при пожаре в Зеленограде
Экономика
Путин поручил развивать экономические возможности Петербурга и Ленобласти
Мир
Франция вновь заявила об отсутствии наемников на Украине
Мир
Власти США потребовали от Техаса допустить погранслужбу к границе с Мексикой
Мир
В МИДе указали на попытки США лишить Индию преимуществ от закупок нефти из РФ
Интернет и технологии
Россияне смогут менять оператора связи через интернет с 1 сентября
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии влияния поставок F-16 Киеву на ход СВО
Мир
МИД не исключил ответных шагов из-за блокировки российского имущества в Чехии
Общество
СК РФ опубликовал кадры посадки пленных в сбитый ВСУ Ил-76
Общество
Матвиенко назвала закладку ледокола «Ленинград» символом уважения
Мир
Захарова назвала решение МС ООН по Израилю подтверждением позиции РФ по Газе
Мир
Госдеп США не признал обвинения Израиля судом ООН в геноциде
Мир
В БАПОР заявили об увольнении подозреваемых в причастности к атакам на Израиль
Происшествия
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью
Мир
В Финляндии начали работу по полному запрету сделок с недвижимостью россиянам

IT-эксперт рассказал о способах защиты от мошенников на онлайн-распродажах

IT-эксперт Липов предупредил о мошенничествах в период онлайн-распродаж
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

28 января в интернете пройдет крупная распродажа — киберпонедельник. Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов назвал в пятницу, 26 января, способы защиты россиян от злоумышленников в период онлайн-распродаж.

По словам специалиста, одной из распространенных опасностей являются фишинговые сайты, которые выдают себя за легитимные ресурсы. IT-эксперт уточнил, что на эту уловку чаще всего попадаются те пользователи, которые перешли по ссылке из почты или внезапно выскочившего баннера.

«Якобы совершая покупки, клиент вводит свои данные, в том числе и банковские. Нажимая кнопку «отправить», человек передает мошенникам то, чего они ждали, а сам в итоге остается ни с чем: реквизиты украли, товар не прислали», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Еще один популярный способ обвести человека вокруг пальца и украсть его деньги и данные — социальная инженерия. Злоумышленники предлагают человеку приз за то, что он активно покупает товары в Сети.

«Чтобы получить награду, надо лишь ввести ваши данные и пароль от онлайн-банка. Киберпреступники, использующие методы социальной инженерии, могут взаимодействовать с вами и с помощью электронной почты, и через фальшивые сайты. Это может быть даже телефонный звонок, а мошенник может представиться представителем онлайн-магазина», — уточнил Липов.

Он посоветовал проверять каждый свой шаг при покупках онлайн и не совершать никаких операций, если возникли сомнения. Никогда и никому не стоит сообщать свои личные данные, а также вводить свои логины и пароли от существующих сайтов нигде, кроме них.

IT-эксперт призвал не доверять электронным письмам с неизвестных адресов и не переходить по случайным ссылкам. Покупки следует совершать только на надежных сайтах.

«Наличие https перед адресом — очень важно. Это показатель безопасного соединения. Избегайте покупок, когда подключены к публичному доступу Wi-Fi без использования», — заключил эксперт.

Первая крупная онлайн-распродажа года — киберпонедельник — пройдет с 29 января по 1 февраля. Накануне директор по розничным продуктам финтехкомпании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал «Известиям», как не поддаться скидочному ажиотажу и сделать действительно выгодные покупки. Например, эксперт посоветовал наполнять корзины в интернет-магазинах до распродажи.

В свою очередь директор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Денис Ковалев также рассказал, что самыми распространенными мошенническими схемами в период активных распродаж являются фишинговые письма, фейковая реклама и поддельные сайты. При этом злоумышленники крадут не только средства своих жертв, но и их персональные данные для последующей продажи в даркнете, передает RT.

Хотят копеечку: как сезонные скидки влияют на потребителей
«Черная пятница» стала самой востребованной распродажей у россиян

В прошлом году в России прошла акция «черная пятница». Она длилась несколько дней. Распродажи начались в ночь с 23 на 24 ноября в полночь по московскому времени и продлились до конца воскресенья, 26 ноября. Участие принимали большинство офлайн-магазинов и интернет-ритейлеров.

30 ноября в Ассоциации компаний интернет-торговли сообщили «Известиям», что количество заказов у разных компаний интернет-торговли в «черную пятницу» выросло в 1,5–3 раза.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024