Компании интернет-торговли подвели итоги «черной пятницы»

Количество заказов у разных компаний интернет-торговли в «черную пятницу» выросло в 1,5–3 раза, сообщили «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) 30 ноября.

В то же время в «Платформе ОФД» рассказали, что в ходе распродаж число покупок в РФ снизилось на 3%, оборот вырос на 19%. Согласно данным экспертов о продажах за 1–26 ноября 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го число покупок одежды и обуви снизилось на 5%, зато оборот вырос на 12%. Россияне чаще покупали электронику и бытовую технику: продажи выросли на 18%, оборот — на 30%. Однако в категории косметики и парфюмерии продажи в штуках снизились на 8%, оборот — на 13%. При этом аналитики отметили, что в целом «черная пятница» и ноябрьские распродажи в этом году оказались более удачными по оборотам, чем год назад.

«Популярность интернет-распродаж обеспечила более низкая средняя цена, установившаяся еще в начале месяца. Так, в ноябре по топ-500 популярных товарных категорий она оказалась на 6% ниже уровня прошлого года. При этом непосредственно в период «черной пятницы», 24 ноября, глубина скидок не увеличивалась, как наблюдалось в прежние годы», — уточнили эксперты.

В «Платформе ОФД» добавили, что медианная цена по топ-500 популярных товарных категорий в период ноябрьских распродаж в целом оказалась на 15% выше уровня прошлого года.

«Количество заказов у разных компаний интернет-торговли в этот период увеличилось в 1,5–3 раза по сравнению со средним показателем в обычные месяцы года, а аудитория клиентов выросла в 1,4–1,5 раза по сравнению с прошлогодней акцией», — отметили в АКИТ.

На «Мегамаркете» «черная пятница» прошла 20–26 ноября. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот площадки вырос в восемь раз, количество заказов — в 3 раза, а показатель среднего чека — в 2,6 раза, сообщили «Известиям» в компании.

В свою очередь в Ozon рассказали, что средний чек продолжает показывать рост в этот высокий сезон — за три дня «черной пятницы» с самыми глубокими скидками он на 30% выше по сравнению с прошлым годом.

В МТС по сравнению с акцией в 2022 году продажи товаров увеличились более чем в два раза в деньгах, сообщил ее представитель.

В этот период продажи акционных моделей выросли до 25 раз, добавили в «Мегафоне».

На 12% выросла также и средняя стоимость одного товара в сравнении с распродажей «11/11» и на 54% по сравнению с результатом прошлого года, добавили в Ozon.

«При этом в штучном выражении наибольшую динамику показали категории Fashion, Home и «Электроника», — утверждает представитель маркетплейса.

В «М.Видео-Эльдорадо» уточнили, что в период проведения акции продажи компании демонстрировали «двузначную позитивную динамику относительно прошлого года». Наибольшим интересом у клиентов пользуются компьютерная техника, телевизоры, крупная бытовая техника, включая стиральные машины и холодильники, а также встраиваемая техника и другое, перечислил ее представитель.

В 2023 году акция «Черная пятница» проходила в России несколько дней. Распродажи начались в ночь с 23 на 24 ноября в полночь по московскому времени и продлились до конца воскресенья, 26 ноября. Участие в акции принимали большинство офлайн-магазинов и интернет-ритейлеров. Каждый магазин самостоятельно определял сроки проведения распродажи и процент скидки.