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Эксперт рассказал о лайфхаках для выгодного шопинга в киберпонедельник

Эксперт Ефимочкин посоветовал наполнять корзины в интернет-магазинах до распродажи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первая крупная онлайн-распродажа года — киберпонедельник — пройдет с 29 января по 1 февраля. С каждым годом к акции подключается всё больше интернет-магазинов и маркетплейсов, которые сообщают покупателям о «выгодных» предложениях. Директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал «Известиям» 25 января, как не поддаться скидочному ажиотажу и сделать действительно выгодные покупки.

Эксперт посоветовал наполнять корзины в интернет-магазинах до распродажи. Он также уточнил, что в киберпонедельнике активнее всего участвуют магазины электроники и бытовой техники.

«Это хорошая возможность сэкономить на товаре, о котором вы мечтали с прошлого года, и обновить устаревшую технику. Если вам не нужна никакая бытовая техника и электроника, подумайте о предстоящих праздниках. Возможно, скидки помогут вам выбрать идеальный подарок — это могут быть не только гаджеты, но и всевозможные аксессуары», — сказал Ефимочкин.

При этом он рекомендовал не спешить идти за покупками в известные сети, а сначала обратить внимание на маркетплейсы и небольшие онлайн-магазины. Даже если перед распродажей цена на этих площадках будет выше, стоит добавить понравившиеся товары в корзину и дождаться начала акции, чтобы проверить и сравнить окончательную стоимость у разных ритейлеров. Благодаря таким действиям можно будет выбрать наиболее выгодный вариант.

При этом необходимо обращать внимание на отзывы других покупателей и учитывать, что слишком низкий ценник может быть признаком неоригинального товара, добавил эксперт.

«На разных маркетплейсах один и тот же товар могут продавать по разным ценам. Но также есть смысл следить за изменением цен на каждой конкретной площадке. Такая проверка доступна как на маркетплейсах, так и в онлайн-магазинах. Посмотреть историю цены можно и непосредственно на площадке, и с помощью специальных браузерных расширений или бесплатных приложений», — объяснил Ефимочкин.

Кроме того, он напомнил, что на итоговую стоимость покупки может повлиять выбранный пункт доставки и история заказов.

«Еще одна уловка — сравнивать цены в одном и том же магазине, но с разных профилей. Некоторые популярные маркетплейсы могут при выставлении цены опираться на данные о пользователе — о его предпочтениях, геолокации и истории покупок. Таким образом, магазины предлагают вам персональные скидки, но они могут быть ниже, чем у другого члена вашей семьи», — обратил внимание директор по розничным продуктам финтех-компании Юmoney.

Также цены могут меняться в течение дня.

Для того чтобы получать больше бонусов, стоит присмотреться к банковским картам или электронным кошелькам с кешбэком. По словам эксперта, обычно они дают возможность выбирать категории месяца и участвовать в акциях магазинов-партнеров. Такой вариант позволит вернуть от 5 до 30% от стоимости покупок рублями или баллами.

«Продуманный выбор способа оплаты обеспечивает большой профит во время шопинга. Поэтому, когда вы нашли подходящий товар, обратите внимание, какие платежные методы вам доступны. <...> Правильно выбранный способ оплаты может принести даже больше выгоды, чем скидки. Например, если вам предлагают большой кешбэк за оплату конкретного товара частями, можно воспользоваться этим предложением и погасить всё на следующий день», — отметил Ефимочкин.

В дополнение ко всему прочему эксперт посоветовал не забывать про промокоды и бонусы, которые предлагают любимые магазины. Программы лояльности и бонусные баллы могут значительно сократить итоговые расходы, подчеркнул он.

«Также оформляйте подписки на новостные рассылки любимых онлайн-магазинов, чтобы не пропустить эксклюзивные предложения. Многие даже в дни распродаж позволяют списывать баллы и дарят новым покупателям промокоды на первую покупку, чтобы повысить их лояльность к бренду. А вот от рассылок тех продавцов, у которых вы не планируете ничего покупать, лучше отписаться — хотя бы на время распродаж. Это позволит избежать спонтанных трат», — заключил Ефимочкин.

Хотят копеечку: как сезонные скидки влияют на потребителей
«Черная пятница» стала самой востребованной распродажей у россиян

В прошлом году в России прошла акция «черная пятница». Она длилась несколько дней. Распродажи начались в ночь с 23 на 24 ноября в полночь по московскому времени и продлились до конца воскресенья, 26 ноября. Участие принимали большинство офлайн-магазинов и интернет-ритейлеров.

30 ноября в Ассоциации компаний интернет-торговли сообщили «Известиям», что количество заказов у разных компаний интернет-торговли в «черную пятницу» выросло в 1,5–3 раза.

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