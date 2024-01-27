Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ назвал противоречащими здравому смыслу планы США на активы России
Мир
Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16 на $23 млрд
Мир
В США рассказали о переломном моменте для Украины
Мир
Компания Trafigura сообщила об отсутствии пострадавших при атаке хуситов на танкер
Происшествия
В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей
Мир
Байден заявил о готовности принять жесткие меры против нелегальной миграции
Мир
Запуск космического корабля Cygnus к МКС перенесли на 30 января
Общество
Минобороны РФ запускает специальный раздел на сайте к юбилею освобождения Ленинграда
Армия
МО показало учения военнослужащих по стрельбе из пулемета КПВТ на полигоне в ДНР
Мир
Во Франции протестующие фермеры сожгли здание таможни
Армия
Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении
Мир
В посольстве РФ указали на попытки США переписать историю обвинениям в антисемитизме
Экономика
Эксперт заявил о падении цен на новостройки из-за комиссии банков на ипотеку
Армия
МО показало уничтожение опорного пункта ВСУ экипажем танка Т-62М
Мир
The Telegraph сообщила о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании

Эксперт заявил о падении цен на новостройки из-за комиссии банков на ипотеку

Эксперт Зайцев: цены на новостройки упали на 8-10% из-за новой комиссии банков
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость квартир в новостройках упала в цене на 8–10% из-за решения ряда банков ввести комиссию за выдачу льготных ипотечных кредитов, которое заставляет частных инвесторов активнее скидывать цены на свою недвижимость. Об этом 27 января рассказал «Известиям» директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Около половины банков, которые раньше без проблем кредитовали приобретение квартиры в строящемся доме по семейной или льготной ипотеке посредством переуступки прав от существующего дольщика покупателю, уже сейчас отказываются оформлять такие кредиты», — отметил он.

Эксперт пояснил, что если при продаже от застройщика гарантом внесения комиссии становится девелопер, хотя многие из них выступили против такой идеи, то при продаже от одного физического лица другому платить эту комиссию некому.

По словам Зайцева, некоторые банки еще сохранили возможность выдачи льготной ипотеки без дополнительной комиссии и кредитование покупки квартиры по договору переуступки прав от дольщика, однако спрогнозировать сроки сохранения такого тренда проблематично. Он зависит от лимитов по льготным ипотечным программам у данных банков и дальнейшего развития ситуации с компенсацией разницы между ключевой ставкой и льготной по кредитам.

«Такое сокращение возможностей по продаже квартир от дольщиков в строящихся домах, естественно, привело к росту дисконта со стороны частных инвесторов, реализующих свои квартиры по данной схеме, ведь при полном отказе банков от кредитования покупки таких объектов по льготным программам продавцы теряют главное преимущество — дешевую ипотеку, и им будет сложно конкурировать как с застройщиками, так и с продавцами уже готового жилья», — отметил эксперт.

По оценкам аналитиков федеральной компании «Этажи», квартиры в строящихся домах от дольщиков сейчас являются одним из самых привлекательных вариантов для покупки. Отмечается, что в данном случае можно получить скидку в 8–10%. При этом выросшее количество объектов со скидками сейчас подогревает интерес покупателей в указанном сегменте.

Ничего жилищного: ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке
Какую ответственность финансовые организации рискуют понести за требование покупать недвижимость только у их партнеров

В конце декабря прошлого года – начале января несколько российских банков заявили о планах выдавать ипотеку по госпрограммам только при условии покупки жилья у застройщиков-партнеров. Как рассказала «Известиям» глава управления ипотечного кредитования девелопера «Мангазея» Юлия Архангельская, это означает, что банк станет взаимодействовать только с теми девелоперами, которые будут совместно с ним субсидировать кредит, что фактически является дополнительной комиссией для участников рынка.

12 января коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина объяснила «Известиям», что комиссия, которую будут платить застройщики финансовым организациям, повлияет на стоимость квадратного метра жилья и на маржинальность девелоперов.

Позже в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что получили жалобы на указанные банки. Кроме того, в Банке России предупредили о рисках, которые создает введение подобных комиссий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024