Путин поручит упростить сбор документов для получения выплат участникам СВО
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручит упростить процесс сбора документов для получения страховых выплат участников СВО. Об этом он заявил на встрече со студентами-бойцами спецоперации 26 января.
«По поводу вот этих справок <...> Страховая компания делает, то что ей предписывает Министерство обороны. Минобороны предписывает, то что изложено в постановлении правительства 1998 года. Это постановление исходит из того, что эти справки не для одного человека, а для людей, которые столкнулись с разными ситуациями. <...> Это постановление от 1998 года его конечно нужно пересмотреть», — сказал он.
Это делается для того, чтобы установить социальную справедливость и не допустить никаких ошибок, подчеркнул президент.
По словам Путина, необходимо исключить ситуацию, когда один человек «бегает по всем инстанциям». Он отметил, что поручение обязательно будет дано Министерству обороны и правительство исправит эту ситуацию ближайшее время.
На этой же встрече Путин призвал в течение двух-трех недель решить вопрос кредитных каникул для участников СВО. По его словам, человек, который пришел с зоны спецоперации должен столкнуться с нормальными отношения с кредитной организацией. Проценты, выплата тела долга, и ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно, отметил Путин.
Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.