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Путин поручит упростить сбор документов для получения выплат участникам СВО

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручит упростить процесс сбора документов для получения страховых выплат участников СВО. Об этом он заявил на встрече со студентами-бойцами спецоперации 26 января.

«По поводу вот этих справок <...> Страховая компания делает, то что ей предписывает Министерство обороны. Минобороны предписывает, то что изложено в постановлении правительства 1998 года. Это постановление исходит из того, что эти справки не для одного человека, а для людей, которые столкнулись с разными ситуациями. <...> Это постановление от 1998 года его конечно нужно пересмотреть», — сказал он.

Это делается для того, чтобы установить социальную справедливость и не допустить никаких ошибок, подчеркнул президент.

По словам Путина, необходимо исключить ситуацию, когда один человек «бегает по всем инстанциям». Он отметил, что поручение обязательно будет дано Министерству обороны и правительство исправит эту ситуацию ближайшее время.

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На этой же встрече Путин призвал в течение двух-трех недель решить вопрос кредитных каникул для участников СВО. По его словам, человек, который пришел с зоны спецоперации должен столкнуться с нормальными отношения с кредитной организацией. Проценты, выплата тела долга, и ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно, отметил Путин.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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