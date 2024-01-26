Парижский миг: какие проблемы создает России тандем Франции и Индии

Индия находится в привилегированном положении и все ее пытаются сейчас соблазнить, учитывая ситуацию, в которой оказалась Россия — крупнейший поставщик вооружений для Нью-Дели. Так опрошенные «Известиями» эксперты комментируют визит президента Франции Эммануэля Макрона в Индию, во время которого он согласовал с премьером Нарендрой Моди дорожную карту оборонной промышленности и обсудил сотрудничество в АТР. Могут ли растущие связи Франции и Индии создать проблемы для России на рынке вооружений — в материале «Известий».

Как Макрона встретили в Индии

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил двухдневный визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Приезд приурочен к годовщине Дня республики — национальному празднику Индии в честь принятия конституции. Почетным гостем стал лидер Пятой республики, что было своего рода ответом на участие Моди в праздновании Дня взятия Бастилии 14 июля 2023 года.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют людей во время роуд-шоу в Джайпуре в Индии, 25 января 2024 года Фото: REUTERS/India's Press Information Bureau

Однако изначально в этой роли планировался Джо Байден, но глава Белого дома приглашение отклонил. По официальной версии, причина связана с тем, что визит слишком близок к обращению американского президента к Конгрессу о положении страны. Это выступление, намеченное на 7 марта, приобретает особую важность для Байдена в преддверии выборов 2024 года. При этом ряд СМИ утверждает, что под отказом подразумевался жест неодобрения со стороны США. Речь идет об убийстве в Канаде одного из лидеров сикхского движения (сикхов в Индии считают сепаратистами) Хардипа Сингха Ниджара. Его организацию Вашингтон и Оттава приписали индийским спецслужбам.

Макрон причин для отказа не нашел: в первый день визита, 25 января, его встретили в Джайпуре буквально красной дорожкой. 26 января президент Франции принял участие в торжественном военном параде по случаю праздника. В поездке Макрона сопровождал ряд министров, включая глав МИД и Минобороны республики — Стефана Сежурне и Себастьяна Лекорню.

Что касается официальной части визита лидеры согласовали дорожную карту по оборонно-промышленному сотрудничеству, которая предусматривает совместную разработку и производство критически важной военной техники для боевых действий на суше, а также в космосе, киберпространстве и в сфере искусственного интеллекта. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в науке и технологиях, здравоохранении и образовании.

Фото: TASS/IMAGO/Michael Bihlmayer

Париж и Нью-Дели наращивают оборонное сотрудничество

Особое внимание мировой общественности сосредоточилось вокруг сделок по вооружению. На данный момент Франция — второй по величине экспортер оборонной продукции в Индию после России. Так, французы уже поставили индийским ВВС 36 истребителей Rafale. Сейчас продолжаются переговоры о продаже еще 26 самолетов для первого авианосца индийского производства, а также трех подлодок Scorpene, разработанных совместно Францией и Испанией. Общая стоимость сделок оценивается в €9–10 млрд.

Страны также рассматривают совместные разработки двигателя для индийских ВВС, в том числе для самолетов и вертолетов. Стоит отметить, что в апреле 2022 года Индия приостановили закупку новых российских вертолетов Ми-17. Источники в правительстве утверждают, что это связано не с началом СВО, а с необходимостью поддержки национальной программы Make in India. Но пока Москва все еще остается главным поставщиком.

— Франция не может заменить Россию в силу наших исторических связей, и даже сегодня почти 70% нашего оружия имеет российское происхождение, — заявил «Известиям» руководитель Центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института оборонных исследований Индии Ракеш Бхадаурия. — Мы хотим продолжить это партнерство, и именно поэтому Индия закупает, например, российские зенитные ракетные комплексы С-400.

ЗРК С-400 «Триумф» Фото: РИА Новости/Павел Львов

Эксперт подчеркнул, что Россия — очень важный стратегический партнер, в том числе из-за географического фактора. Однако Индия заинтересована в наращивании и французских поставок, а также американских, включая дроны. С Вашингтоном Нью-Дели активно развивает сотрудничество в военно-морской области. Очевидно, что Париж и Вашингтон заинтересованы в этом не меньше. В ноябре 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин приезжали в Нью-Дели для переговоров в формате 2+2. Особое внимание стороны уделили оборонной сфере, включая совместные разработки.

Франция и другие страны действительно перетягивают часть индийского рынка в области вооружений.

— Индия вообще сейчас находится в таком привилегированном положении. Учитывая ситуацию, в которой оказалась Россия, Индию все пытаются соблазнить, предлагая в частности то, что раньше, возможно, боялись. В том числе и Франция, которая пошла на передачу технологий двигателей, — отметил младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Вадим Корощупов.

Что связывает Францию и Индию

Примечательно, что ни одна страна не была представлена на Днях Республики чаще, чем Франция. И не случайно: на протяжении десятилетий она остается старейшим ближайшим партнером Индии в Европе. В частности, Франция, наряду с Россией и Великобританией, не стала вводить санкции против Индии в связи с ядерными испытаниями в 1998 году, в отличие от США и большинства других стран.

Фото: Global Look Press/Twitter.com/emmanuelmacron

Визит Макрона направлен на укрепление связей в контексте Азиатско-Тихоокеанского региона, что подчеркивают как французские, так и индийские СМИ. На встрече в июле 2023 года стороны в частности согласовали дорожную карту сотрудничества в регионе на ближайшие 25 лет, расширив кооперацию от Индийского океана до Тихого. Поставляя вооружение Нью-Дели, Париж тем самым преследует свои интересы для закрепления в регионе, а также интересы США, позиционируя Индию как экономический и военный противовес Китаю.

— Сейчас стало известно, что НАТО будет расширяться на Юго-Восточную Азию. И Франция, как страна НАТО, может там появиться, но в контексте развертывания натовских сил. Пока что в регионе есть намного более мощные, а также инициативные и мотивированные страны. Я имею в виду, конечно, в первую очередь США, во-вторых, Китай, а также Японию, Индию и даже Южную Корею. Хотя, конечно, французы могут разыграть индийскую карту, чтобы хотя бы частично восстановить свои позиции в АТР, — заметил руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Франция интересна Индии также в контексте Китая. Ракеш Бхадаурия отметил, что КНР, очевидно, беспокоит Индию из-за давних пограничных споров двух стран, а Франция помогает в укреплении безопасности, предоставляя Нью-Дели необходимые технологии, в том числе для ВВС.