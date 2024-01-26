Путин назвал геноцидом истребление людей в Донбассе в течение 8 лет

Истребление людей в Донбассе в течение восьми лет является геноцидом, заявил 26 января на встрече со студентами-бойцами спецоперации президент РФ Владимир Путин.

«Всё, что там происходило, — это, безусловно, особенно на занятых территориях противником, это геноцид, по-другому назвать нельзя. Истребление людей просто. Русских объявили там нетитульной нацией, закон приняли. На наших исторических территориях», — указал он.

По его словам, геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с РФ.

Российский лидер подчеркнул, что украинское руководство «отказалось выполнять минские соглашения», и добавил, что люди, которые с первых месяцев следили за обстановкой на тех территориях и находились в той зоне, подтвердят, что боевые действия продолжались.

Также в ходе встречи Путин назвал защиту Родины единственным мотивом начала спецоперации. Он добавил, что российская сторона десятки лет шла на разные условия Киева, например поставляла энергоносители по бросовым ценам и выдавала кредиты.

До этого, 16 января, президент РФ заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих. По его словам, если так будет продолжаться, то встанет вопрос о государственности Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.