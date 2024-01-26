Путин назвал защиту Родины единственным мотивом начала СВО

Президент РФ Владимир Путин 26 января на встрече со студентами-бойцами спецоперации назвал единственным мотивом начала СВО защиту Родины.

«Не было никаких других соображений, кроме одного — защита интересов России. Никаких. И при решении вопросов подобного рода других мотивов быть не может и не было», — сказал он.

По его словам, российская сторона десятки лет шла на разные условия Киева. Например, поставляла энергоносители по бросовым ценам и выдавала кредиты.

«Напомню, что мы всячески пытались выстраивать отношения с Украиной на протяжении десятилетий. Чего только не делали: и кредиты льготные, и по бросовым ценам энергоносители, и рынок предоставляли. Ну всё! Нет, всё-таки всегда фактическим хозяином Украины после распада Советского Союза были националисты и те, кто их представляет», — добавил он.

Он указал, что, кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины, с помощью избирателей, которые живут на юго-востоке, всё равно националистическая платформа и ее представители быстро всех подчиняли своей воле.

Тем не менее, по словам Путина, Россия терпеливо, только мирными средствами выстраивала отношения с Киевом, у нее «и в мыслях не было воевать».

В ходе встречи глава государства также заявил, что истребление людей в Донбассе в течение восьми лет является геноцидом. По его словам, геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с РФ.

До этого, 16 января, президент РФ заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих. По его словам, если так будет продолжаться, то встанет вопрос о государственности Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.