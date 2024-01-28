Вскрыли пласт: в Госдуме проходит цикл совещаний по проблемам глухих детей

В России растет число людей с нарушениями слуха, среди них много детей, а коррекционных школ не хватает. Также в стране недостает врачей-сурдологов, в некоторых регионах их нет вообще. Качество образования слабослышащих детей падает, а отсутствие в некоторых регионах хорошо укомплектованных сурдологических центров приводит не только к пробелам в качестве медпомощи или учета пациентов, но и косвенно к тому, что педагоги как в школах, так и в творческих группах, не берут детей с такими проблемами. О том, как эти проблемы решить, депутаты Госдумы, медики, общественники и другие эксперты говорили на парламентских слушаниях на текущей неделе. Подробности ― в материале «Известий».

Не хватает школ, педагогов и врачей

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства провел парламентские слушания, на которых обсуждалась социокультурная интеграция детей с нарушением слуха.

Также участники обсудили проблемы реабилитации таких пациентов, их лечение, проблему качества образования детей с нарушениями слуха, нехватки специалистов в этой области: как медиков-сурдологов, так и педагогов-дефектологов.

Мероприятие проводил комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Первый зампредседателя комитета Татьяна Буцкая в разговоре с «Известиями» отметила, что на слушаниях были затронуты многие темы: как важно вовремя и правильно поставить диагноз, как предоставить высокотехнологическое лечение, как обеспечить детям с нарушениями слуха комфортную программу и среду обучения.

― Лучшие проведенные операции, лучший речевой процессор, который поставлен, он совершенно не гарантирует того, что ребенок будет слышать и говорить. Потому что для человека, который не слышал, сложно понять, что это такое: вокруг множество разных звуков, как понять, что они означают? Когда не знают речи и начинают слышать, это всё равно, что попасть в среду, где все говорят на чужом, незнакомом языке, — рассказала депутат.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России Антон Мачалов рассказал «Известиям», что в стране растет численность лиц со слуховыми нарушениями различной степени выраженности, причем как среди детей, так и среди взрослых.

На заседании рабочей группы комитета по защите семьи замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Сачко заявила, что из 30 млн школьников сегодня 20 тыс. имеют нарушения слуха. При этом сегодня в стране работают 1500 коррекционных школ с различными программами. Подчеркивалось, что в это число входят образовательные учреждения с программами для детей с различными нарушениями, а не только с нарушениями слуха.

По словам Антона Мачалова, на слушаниях также обсуждалась назревшая проблема, связанная с совместным обучением детей с нарушением слуха и детей с нарушениями психоинтеллектуального развития.

― Их объединили несколько лет назад, и тем самым детям, имеющим нарушение слуха, стало намного тяжелее обучаться. У них нет психических отклонений, но они вынуждены обучаться в такой среде. Это, конечно же, накладывает негативный отпечаток на развитие ребенка, ― сказал он.

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

В проект резолюции, составленный по итогам слушаний (есть в распоряжении «Известий»), вошли рекомендации федеральным министерствам, в том числе Минпросвещения, рассмотреть возможность разработки и внедрения новых образовательных программ для детей с нарушением слуха с учетом их потребностей.

Творческий подход

При этом в России сильная нехватка как педагогов-дефектологов, так и педагогов творческих групп, которые умеют работать с детьми с нарушениями слуха. Как рассказал Антон Мачалов, творческие объединения в регионах боятся брать в группу плохослышащих или глухих детей, так как не знают, как их обучать. Он подчеркнул, что именно в детском возрасте социальная интеграция крайне важна для дальнейшего развития ребенка.

При этом он отметил, что в Москве такая возможность есть: в 2021 году Малый театр открыл проект «ЛогоТеатр», где педагоги занимаются с детьми с нарушениями слуха.

― Мы получили очень хорошие результаты: дети быстро погрузились в среду через творчество, стали более социализированными, более раскрепощенными, — рассказал медик.

Работа проекта «ЛогоТеатр» Фото: Малый театр/maly.ru/Евгений Люлюкин

Он пояснил, что этот опыт следует применять во всех регионах, так как везде есть свои драмтеатры и училища, студенты которых могли бы заниматься с детьми. Дети с нарушенным слухом, по его словам, очень талантливы, но педагоги зачастую боятся их брать в свои группы.

― Нет никаких пособий или методических указаний, как преподавателю работать с ребенком с нарушенным слухом. Это не проблема конкретного преподавателя, ему действительно не давали таких знаний. И это то, что мы должны сейчас на законодательном уровне решить, а Российская академия образования и Министерство просвещения должны помочь нам в этом, ― сказал он.

Сурдологический центр ― в каждый регион

На слушаниях подчеркнули необходимость открытия в каждом регионе как минимум одного сурдологического центра — и внесли соответствующую рекомендацию в проект резолюции. В настоящее время, по словам главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, сурдологические центры есть в 53 субъектах страны, в остальных 36 регионах — только кабинеты.

Как пояснила Татьяна Буцкая, прежде чем начинать социальную интеграцию ребенка, надо дать ему возможность слышать, научить говорить.

― Сначала должна хорошо поработать медицина, а с этим есть проблема. Нормативы у нас ― 1 сурдолог на 100 тыс. населения. И, соответственно, у нас должно быть около полутора тысяч сурдологов в стране, а сейчас, по данным на 2021 год, лишь около 400, то есть 30% в лучшем случае, ― сказала депутат, отметив, что есть регионы, в которых нет ни одного врача-сурдолога.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Согласно приказу Минздрава 2015 года №178н, медицинская помощь пациентам с нарушениями слуха может оказываться в Центре реабилитации слуха (сурдологическом центре) либо сурдологическом кабинете, который представляет собой структурное подразделение более крупной медорганизации. При этом приказ устанавливает норматив по числу врачей-сурдологов — 1 специалист на 100 тыс. человек населения, — но не регламентирует минимальное число сурдологических центров.

В сурдологическом кабинете работают один врач и две медсестры, которые могут диагностировать нарушение слуха, назначить лечение или маршрутизировать пациента. Сурдологический центр также должен быть укомплектован сурдологом-протезистом, психологом, неврологом, педагогом-дефектологом, педагогом-логопедом, статистом, инженером по обслуживанию сурдоакустической техники, техником по изготовлению ушных вкладышей.

― Центры занимаются не просто диагностикой, они занимаются еще и реабилитацией, просветительской работой. Они взаимодействуют со школами-интернатами и другими объединениями, ― пояснил Антон Мачалов.

Также он отметил, что центры выполняют важную функцию учета пациентов с нарушениями слуха. Он пояснил, что врач сурдологического центра не в силах справиться и с ведением больных, и с ведением статистического учета. В то же время на уровне региона важно понимать, сколько реабилитаций прошел каждый пациент, к скольким применены высокотехнологичные методы лечения. По словам эксперта, в каждом регионе насчитывается около 200 детей с нарушениями слуха.

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Реабилитация и обеспечение

Помимо проблем в сфере образования на слушаниях обсудили проблемы в сфере реабилитации слабослышащих детей, в частности — вопрос обеспечения их качественными слуховыми аппаратами.

― Также есть проблема — в низком уровне компенсации за эти аппараты, так как очень низкая закупочная цена. И за нее привозят ребенку совершенно не то техническое устройство, которое способно полноценно компенсировать его утраченную слуховую функцию, ― пояснил Мачалов.

Он рассказал, что в России есть учреждения, готовые разрабатывать и производить современные устройства: это Ростех, МГУ, МАИ. Помимо этого, по его словам, вскоре кластер на Воробьевых горах при поддержке инженеров МГУ закончит разработку нового слухового аппарата, но затем начнутся сложности его регистрации.

― Этот вопрос тоже поднимался: для отечественных изготовителей и производителей из дружественных стран необходимо ввести возможность ускоренной регистрации нового технического устройства, потому что в среднем она занимает от года до полутора лет, ― отметил он. ― И депутаты поддержали эту инициативу.

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Помимо качества слуховых аппаратов на парламентских слушаниях также обсудили возможность компенсаций родителям за приобретение комплектующих: батареек, проводов, аккумуляторов и прочего — всего того, что эти родители сегодня приобретают самостоятельно. При этом стоимость таких комплектующих, например, для кохлеарного импланта (электронного устройства, внутренняя часть которого вживляется под кожу, а внешняя передает на нее звуковые сигналы, позволяя глухому человеку слышать), составляет около 50 тыс. рублей. Если в ходе эксплуатации слуховому аппарату или импланту требуется ремонт, то оплачивает его также семья пациента.

По словам Мачалова, глава комитета по защите семьи Нина Останина предложила выделять в региональных бюджетах отдельную строку на техническое обслуживание таких приборов и обеспечения детей комплектующими.

Татьяна Буцкая пояснила, что слушания стали лишь первым этапом, на котором были обозначены проблемы. Далее по их итогам в комитете по защите семьи пройдет несколько заседаний рабочих групп с участием экспертов и представителей министерств. По их результатам будут составлены дорожные карты, которые обозначат пути решения поставленных задач и обозначенных проблем.