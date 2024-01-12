Гарантийный осмотр: в России утвердили программу медпомощи по ОМС на три года

Глава правительства России Михаил Мишустин 9 января утвердил программу госгарантий в сфере здравоохранения на 2024-й, а также плановые 2025 и 2026 годы. Документ был подготовлен еще в конце декабря 2023 года, обсуждение проекта шло несколько месяцев. В него включили несколько важных, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, инноваций, в их числе — реабилитация после COVID и для участников СВО, кабинет психологической помощи в поликлиниках, расширенные программы диспансеризации. Подробности о том, какую медпомощь россияне смогут получать бесплатно в рамках ОМС, в материале «Известий».

Что такое программа госгарантий

Программа госгарантий — это главный финансовый документ в сфере здравоохранения, который определяет объем и критерии качества медицинской помощи, которую россияне получают бесплатно — по ОМС.

Там содержится перечень заболеваний, виды и условия оказания медицинской помощи, устанавливаются нормативы объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и источники финансового обеспечения.

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Анализ документа показывает, что основной акцент в ближайшие три года будет сделан на развитии и финансировании профилактической, амбулаторной помощи и диспансерного наблюдения. Также упор сделан на выявлении и лечении онкозаболеваний, болезней сердца, значительное внимание уделено здоровью репродуктивной системы человека.

«В ней (программе. — Ред.) предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках скорой медицинской помощи, профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах», — говорится в релизе, опубликованном пресс-службой правительства.

Обеспечивать исполнение программы будут два федеральных закона — о федеральном бюджете и о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Какой будет медпомощь по ОМС в 2024 году

Согласно документу, подушевой норматив финансирования ОМС — то есть объем средств на компенсацию затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на одного человека — по России составит 19 169 рублей (16 776 рублей в 2023 году). Сумма учитывает индексацию зарплат, индекс потребительских цен, фактическую динамику расходования средств ОМС в 2023 году и региональный разброс по себестоимости медпомощи, поясняли в октябре в Минздраве.

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Предполагается, что объем диспансеризаций и плановых осмотров вырастет на 17,3% , в связи с чем увеличены и нормативы затрат на них, и объемы профилактических мероприятий.

Так, с 2024 года в ходе диспансеризации будут проверять репродуктивное здоровье взрослых и проводить тестирование на наличие антител к гепатиту С.

В этот период в ОМС впервые включена услуга медико-психологического консультирования пациента — такие кабинеты откроются в поликлиниках. Также впервые отдельно вынесена реабилитация участников СВО : указано, что в общем объеме стационарной реабилитации минимум 1% должна занимать продолжительная реабилитация участников спецоперации.

Также принято решение использовать опыт Московского региона и учесть затраты на использование искусственного интеллекта (ИИ) для получения «второго мнения» при анализе маммографии.

«Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации за счет средств обязательного медицинского страхования установлены с учетом в том числе расходов, связанных с использованием систем поддержки принятия врачебных решений (медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, зарегистрированных в установленном порядке) при проведении маммографии», — говорится в документе.

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При этом регулярная маммография, которую женщины после 40 лет должны проходить раз в два года, является основной мерой, которая может предотвратить тяжелое течение или даже возникновение рака груди, рассказал «Известиям» генеральный директор Российского общества онкомаммологов Руслан Палтуев. Он подчеркнул, что уже несколько исследований показали эффективность применения ИИ для анализа снимков, подход не уступает в точности диагностике рака молочной железы при двойном просмотре снимка рентгенологами.

— Российское общество онкомаммологов рекомендует внедрять ИИ в российскую практическую медицину для увеличения охвата участвующего в скрининге женского населения, а также повышения экономической эффективности скрининговой маммографии. Это особенно актуально для регионов, где не хватает специалистов для повторного изучения снимков , и там ИИ позволяет значительно увеличить охват пациентов и стимулировать развитие ранней диагностики, — отметил специалист.

По словам Руслана Палтуева, в трех российских субъектах искусственный интеллект уже используется для анализа маммограмм.

В целом по сравнению с 2023 годом увеличен средний норматив объема медпомощи по профилю «онкология» в дневных и круглосуточных стационарах — на 7,7 и 8,7% соответственно, отметила в беседе с «Известиями» советник председателя Профсоюза работников здравоохранения РФ по экономическим вопросам Светлана Новикова. Помимо этого она указала, что на 15% увеличены нормативы на проведение исследований биопсийного материала. Это необходимо для диагностики онкологических заболеваний и подбора терапии.

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Учет интересов

По мнению директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, программа основана на глубоком анализе ситуации, сложившейся в 2023 году, благодаря чему прописанные нормативы приближены к реальности.

— Мы видим достаточно серьезный сдвиг в сторону увеличения возможностей диспансеризации, учитываются демографические тренды, — отметила эксперт.

Также в программе проиндексирована зарплата медработников: на 2024 год — 9,8%, на 2025 год — 6,8%, на 2026 год — 6,4%.

По мнению Ларисы Попович, эти цифры представляют собой оптимистичный прогноз и в случае роста потребительских цен выше предусмотренного могут потребовать пересмотра.

— Очень важно, что отдельно выделены тарифы на реабилитацию после COVID-19, предусмотрены достаточно большие деньги. Также важные инновации — это средства на реабилитацию участников СВО и включение психологического консультирования для широкого круга пациентов, — подчеркнула она.

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Эксперт пояснила, что проверка репродуктивного здоровья в ходе диспансеризации на практике будет означать проведение дополнительных тестов.

Глава профсоюза здравоохранения Анатолий Домников отметил в разговоре с «Известиями», что с точки зрения прав медработников у него нет претензий к госпрограмме: финансовые выплаты увеличены с учетом инфляции.

— Есть развитие, есть прибавка денег, заложена инфляция, — указал он. Эксперт подчеркнул, что в новой программе учтены интересы работников сферы здравоохранения.