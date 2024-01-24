Размер крути: суперинфекции будут лечить малыми молекулами

Ученые синтезировали ряд химических соединений, которые усиливают действие антибиотиков, если бактерии в результате мутаций стали невосприимчивы к ним . В результате новые молекулы возвращают эффективность традиционным хорошо зарекомендовавшим себя антимикробным препаратам . В перспективе разработка может стать универсальным вспомогательным средством для борьбы с инфекциями . По мнению экспертов, полученные вещества показали эффективность на этапе доклинических исследований , но в дальнейшем требуется внимательно изучить их воздействие на организм.

Как «малые молекулы» помогают антибиотикам

Ученые-микробиологи из Научного центра трансляционной медицины (НЦТМ) Университета «Сириус» совместно с коллегами из ряда российских научно-исследовательских организаций нашли новые способы борьбы с суперинфекциями . Так называют заболевания, возбудители которых развили устойчивость к антибиотикам.

Как пояснили специалисты, это стало следствием чрезмерного или неправильного применения антимикробных препаратов в последние годы . Особенно такие процессы усилились в период пандемии COVID-19. В ответ на угрозу своей безопасности микробы мутировали и приспособились к антибиотикам . В настоящее время супербактерии значительно затрудняют лечение инфекционных заболеваний . Также возрастает вероятность осложнений и хирургических вмешательств. В некоторых случаях отдельные штаммы бактерий стали неуязвимыми для современных методов терапии .

Эти тенденции потребовали новых альтернативных стратегий борьбы со сложными патогенами. Исследователи из «Сириуса» в качестве такого средства предложили использовать «малые молекулы» — небольшие химические соединения, которые легко проникают внутрь клеток, где вступают во взаимодействие с различными белками . В данном случае ученые синтезировали вещества, которые блокируют фермент, ответственный за синтез сероводорода .

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— Многие антибиотики при попадании в бактериальную клетку вызывают появление активных форм кислорода. Они провоцируют окислительный стресс , который и губит микроорганизмы. В свою очередь, бактерии выработали универсальный механизм защиты. Они выделяют сероводород, который, который, кроме неприятного запаха, представляет из себя антиоксидант, то есть он нейтрализует активные формы кислорода , — рассказал «Известиям» один из авторов разработки, научный руководитель направления «Биотехнология», директор НЦТМ Университета «Сириус» Роман Иванов.

Он отметил, эти работы были начаты за границей ученым российского происхождения Евгением Нудлером и активно продолжены в «Сириусе». На текущий момент специалисты уже синтезировали несколько молекул, которые могут направленно блокировать образование сероводорода в бактериальных клетках . При этом достаточно безопасны .

— Полученные структуры были испытаны против наиболее известных патогенов. Например, синегнойной палочки, которая вызывает от 30 до 50% внутрибольничных инфекций, в том числе таких опасных, как сепсис и пневмония . Эта инфекция раньше хорошо поддавалась лечению с помощью антибиотиков, например, цефепима. Сейчас многие штаммы утратили чувствительность к этому веществу. Однако добавление синтезированных нами молекул восстанавливает эффективность терапии , — пояснила один из разработчиков, специалист направления «Биотехнология» НЦТМ Университета «Сириус» Анастасия Головина.

Кроме того, добавила она, было изучено применение новых соединений на моделях инфекций, вызванных золотистым стафилококком — другим известным возбудителем тяжелых бактериальных инфекций. Эти исследования также продемонстрировали хорошие результаты .

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Как вывести медицинский препарат на рынок

В дальнейшем поиск новых соединений с антимикробной активностью будет продолжен, рассказали ученые. Вместе с тем к существующим разработкам уже проявляют интерес российские компании, которые занимаются производством антибиотиков . Для них «малые молекулы» могут стать универсальным вспомогательным средством, которое назначается параллельно с лекарственной терапией для увеличения ее эффективности .

— Благодаря этому исследованию была еще раз подтверждена концепция о том, что молекулы, которые действуют по-другому механизму на бактерии, перспективны для использования в сочетании с антибиотиками. Они позволяют подавлять инфекционный процесс даже в случае невосприимчивости микроорганизмов к традиционным лекарственным средствам , — прокомментировала «Известиям» достижение ученых из «Сириуса» заведующая отделом медицинской микробиологии, руководитель лаборатории хламидиозов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Ниаля Зингагирова.

По ее словам, в мире в разных научных центрах и фармкомпаниях это направление рассматривается как одно из наиболее актуальных . В данном случае учеными была синтезирована новая, оригинальная молекула, которая показала хорошие результаты при доклинических исследованиях . В частности, ее эффективность в сочетании с антибиотиками была подтверждена в ходе испытаний на мышах, инфицированных сепсисом и пневмонией . Их выживаемость в ходе комбинированной терапии антибиотиком с новой молекулой повысилась.

В дальнейшем, по мнению эксперта, разработка может быть изучена и в отношении других патогенов.

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— Супермикробы, невосприимчивые к антибактериальным препаратам, повышают риск глобальных эпидемий . Поэтому любые средства, которые помогут предотвратить неконтролируемое распространение инфекций нужно приветствовать. В том числе и разработку коллег из «Сириуса», — поделился своим мнением старший научный сотрудник НИИ Физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Павел Назаров.

Вместе с тем он отметил, что внедрение новых лекарственных средств требует внимательного изучения их влияния на организм человека . Если будут выявлены негативные эффекты, то следует разработать методы, которые позволят новым молекулам направленно действовать на патогенные бактерии, не затрагивая здоровые ткани .