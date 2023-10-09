Ветки в клетки: молекулярные «деревья» победят супербактерии

Исследователи из Казани изобрели простой и экономичный метод химического синтеза, позволяющий получать новое эффективное антибактериальное соединение с разветвленной древовидной структурой. Чтобы усилить противомикробные свойства такого «дерева», называемого дендримером, ученые добавили к нему фермент лизоцим из белка куриного яйца, разрушающий клеточные стенки бактерий. В итоге комплексное вещество в три раза эффективнее подавляло рост болезнетворных микроорганизмов по сравнению с каждым средством по отдельности. Эксперты считают новые молекулы перспективными, однако нужны дальнейшие исследования их эффективности и безопасности.

Глобальная проблема

Ученые всего мира борются с глобальной медицинской проблемой — растущей устойчивостью микробов к антибиотикам. Одни ищут современные препараты среди растительных веществ, другие синтезируют новые химические соединения. Чтобы средство попало в клиническую практику, ему нужно пройти долгий путь испытаний. Необходимо, чтобы лекарство не вредило собственным клеткам организма, то есть не обладало цитотоксичностью и при этом было эффективно против бактерий.

Исследователи из Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) на основе коммерчески доступных соединений синтезировали новую сложную молекулу с антибактериальными свойствами. Сначала с помощью авторской методики и доступных реагентов они получили древовидные молекулы — дендримеры на основе трех разных по структуре ядер.

Младший научный сотрудник Алан Ахмедов Фото: КФУ

Затем на культурах патогенных бактерий и грибов, а также клеток печени, ученые изучили антибактериальные и токсические характеристики полученных дендримеров с разным 3D-строением ядер, чтобы понять, какие из синтезированных соединений и подавляют рост микроорганизмов и безопасны для клеток человека. Оказалось, что из всех полученных соединений выраженными антибактериальными свойствами обладала только древовидная молекула с конусовидным ядром. Кроме того, она имела низкую цитотоксичность в отношении клеток человека. Авторы решили совместить эту синтетическую молекулу с антибактериальным ферментом лизоцимом, выделенным из белка куриного яйца.

— В дальнейшем мы планируем продолжить исследования в области комбинированных антибактериальных препаратов на основе дендримеров. Особенно хотелось бы сосредоточиться на изучении полученных соединений в качестве средств доставки фармпрепаратов. Ну и, конечно, мы надеемся, что опубликованная статья заинтересует специалистов в области медицинской химии и исследование получит дальнейшее развитие, — рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой органической и медицинской химии КФУ Иван Стойков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Справка «Известий» Лизоцим — природный антимикробный агент, который используется как комплексное средство для поддержания функции верхних дыхательных путей, а также для профилактики и защиты от возбудителей инфекционно-воспалительных процессов. Но лекарства на его основе часто вызывают аллергию, а также быстро разрушаются.

Перспективные соединения

Соединение лизоцима с молекулой-дендримером помогло «спрятать» белок от иммунных клеток организма и уберечь его от преждевременного разрушения. Более того, эксперименты с культурами бактерий Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), вызывающих целый ряд заболеваний — от бронхита до менингита и сепсиса, — показали, что компоненты такого комплекса лизоцим и дендримеры усиливают антибактериальное действие друг друга примерно в три раза. Рост антимикробных свойств не повлек за собой увеличения цитотоксичности.

Дендримеры — перспективные соединениям для применения в медицине и фармации, рассказала «Известиям» директор научно-образовательного центра «Фармация» СамГМУ Минздрава РФ, доктор фармацевтических наук Татьяна Рязанова.

Аспирант Игорь Шиабиев Фото: КФУ

— Дендримерные соединения уже нашли широкое применение в качестве контрастных средств в магнитно-резонансной томографии как вещества доставки, в диагностике in vitro (в пробирке), бор-нейтрон-захватной терапии и других областях. Результаты этой работы расширяют представление об особенностях биологического действия дендримеров различного строения, их взаимодействии с лизоцимом и имеют большое практическое значение, — резюмировала эксперт.

Однако фактически это еще доклинические исследования, хотя и очень привлекательные, подчеркнул в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Из перспективных соединений до клинических испытаний доходят считаные препараты, так как нужно не просто подобрать удачную формулу и соединение, которая будет безвредной, но и добиться ее стабильности по качеству и дозе.

— В итоге вот такое перспективное средство может оказаться очень трудно масштабируемым в массовом производстве или дорогим.

Магистрант Дмитрий Пысин готовит образцы Фото: КФУ

Но то, что усилены антимикробные свойства без роста токсичности, это, конечно, хорошо. Безусловно, интересен сам принцип, то есть это древовидное объединение лекарств может оказаться перспективным средством доставки, о чем они и говорят, — рассказал эксперт.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в научном журнале Journal of Molecular Liquids.